OGC Nice - Metz : "Quand vous avez trois joueurs aussi forts..."

Ne comptez pas sur Christophe Galtier pour se satisfaire de cette 2e place au classement. A 48 heures de recevoir le FC Metz de Frédéric Antonetti, bon dernier de Ligue 1, le coach du Gym a dressé la liste de tout ce qui n'a pas fonctionné à Clermont dimanche dernier. Vainqueur 2-1 d'un match peu maîtrisé, Nice a réalisé "une première heure très mauvaise" selon Galtier, qui s'estime même chanceux que les Auvergnats n'en ai pas davantage profité. "Si Clermont avait été plus efficace on aurait perdu ce match. Notre équipe a des points forts mais elle a aussi la faiblesse parfois de refuser la difficulté. Pour s'imposer et marquer des buts il faut avoir le courage de se frotter aux défenseurs. De proposer des courses, parfois gratuites. On doit avoir plus de personnalité. On se dit que ça va venir mais si on ne propose rien ça ne vient pas tout seul."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un trio offensif à revoir

Au rayon des déceptions à Clermont, le trio Gouiri - Delort - Dolberg, inefficace pendant 70 minutes, jusqu'à la sortie du Danois et le repositionnement dans l'axe de Gouiri, finalement double buteur. "Ils n'ont été alignés que deux fois ensemble. Oui ça n'a pas fonctionné contre Clermont mais ils s'entraînent pour trouver les automatismes. Quand on a trois joueurs aussi forts on se doit de trouver la meilleure solution. Mais à chercher le mieux on peut aussi perdre ce qu'on a de bien."

Boudaoui et Dante de retour

Face à ces Messins qui n'ont gagné qu'un match cette saison et qui ont la pire défense de Ligue 1 (30 buts encaissés), le Gym récupère Dante de retour de suspension et probablement Boudaoui. Victime d'une lombalgie, l'Algérien s'est entraîné normalement ce jeudi et devrait être dans le groupe selon Galtier, toujours privé de Guessand et Atal.