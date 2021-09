Dans un silence de cathédrale l'OGC Nice reçoit l'AS Monaco dans une Allianz Riviera à huis clos ce dimanche (13h). Après avoir perdu les trois derbys la saison passée, le Gym doit se racheter auprès de ses supporters et semble favori face à des Monégasques fébriles depuis le début de la saison.

OGC Nice - AS Monaco : croquer le rocher à l'heure du déjeuner

L'esprit revanchard et avec le statut de favori. Voilà comment le Gym aborde ce derby de la Côte d'Azur face au voisin Monégasque, qui toque fébrilement à la porte de l'Allianz Riviera. Avec une seule victoire après cinq journées de championnat, l'équipe du Rocher est très loin de la dynamique de la fin de saison dernière (16 victoires en 21 matchs entre janvier et mai 2021). Son court succès 1-0 jeudi en Ligue Europa face à Sturm Graz a au moins permis aux hommes de Niko Kovac de lancer leur campagne européenne et de se rassurer après la défaite 2-0 contre l'OM le week-end dernier à Louis 2.

Nice a perdu les trois derbys la saison passée

Au moins l'ASM ne sera pas trop perturbé par l'ambiance. Ce derby se déroule à huis clos et le Gym devra puiser sa motivation ailleurs que dans le cœur et les cris de ses supporters, qui se rassemblent avant le coup d'envoi devant le stade pour encourager les Aiglons. Sur le terrain, le Gym peut s'appuyer sur cet esprit de revanche, alors qu'il a été battu à trois reprises la saison passée dans le derby. Pour faire tomber le Rocher, Christophe Galtier peut s'appuyer sur de nombreux retours dans le groupe rouge et noir.