OGC Nice - AS Monaco : nouveau départ pour Schneiderlin

Un tacle appuyé parfaitement exécuté vendredi matin fait résonner la voix grave de Christophe Galtier. "Oui Morgan ! Excellent !" Très impliqué, Morgan Schneiderlin met du cœur à l'ouvrage au milieu de ses coéquipiers. En ligne de mire, le derby face à Monaco ce dimanche, qui marque un nouveau départ pour le numéro 6 rouge et noir. Le milieu de 31 ans figure pour la première fois de la saison dans le groupe dévoilé ce samedi par le club.

Une discussion franche avec Galtier

Décevant depuis son arrivée la saison passée, blessé au genou lors de la préparation d'avant-saison, l'International français (15 sélections) a vu débarquer cet été une sérieuse concurrence à son poste. Pablo Rosario et Mario Lemina se sont imposés au coeur du jeu dans le nouveau système de Galtier et Khephren Thuram a finalement décidé de rester et représente la 3e solution aujourd'hui dans l'esprit du coach pour remplacer un des deux récupérateurs. Morgan Schneiderlin n'est donc plus que le remplaçant du remplaçant. Mais son coach compte sur lui pour justement amener de la concurrence.

"Morgan s'est sans doute posé beaucoup de questions en voyant arriver des joueurs à son poste. Il a pu douter. Mais on a eu une discussion très franche il y a quelques jours. On s'est dit les choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui sait faire passer ses messages. Aujourd'hui tout est clair entre nous. J'espère qu'il va faire grimper le niveau de concurrence dans le groupe."

Un nouveau rôle à digérer sur et en dehors du terrain

Régulièrement aligné comme sentinelle dans le milieu à trois de Patrick Vieira, l'Alsacien va devoir aussi s'adapter au nouveau système de Christophe Galtier. "Il a les capacités pour jouer dans ce milieu à deux. Quand je suis arrivé à Lille l'équipe jouait à trois milieux et elle n'a pas eu trop de mal à s'adapter à ce système à deux récupérateurs." Reste à savoir si le joueur formé à Strasbourg saura se contenter d'un rôle de remplaçant, lui qui n'avait pas vraiment su incarner non plus la saison passée le leadership qui faisait défaut aux Aiglons après la blessure de Dante.

Retours de Kluivert et Lotomba

Autres retours dans le groupe du Gym, ceux de Justin Kluivert (blessé) et Jordan Lotomba (suspendu). Les deux jeunes Aiglons viennent remplumer un groupe où ne manquent aujourd'hui que Claude-Maurice (en phase de reprise) et Robson Bambu (épaule).

OGC Nice - AS Monaco à vivre en direct sur France Bleu Azur dès 12h30

