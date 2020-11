OGC Nice - Monaco : se souvenir pour avancer

Une dernière sucrerie avant le régime sec. Ce derby de la Côte d'Azur prévu ce dimanche à l'Allianz Riviera (17h) nous replonge forcément le 7 mars dernier, quelques jours avant l'arrêt du championnat à cause de la crise sanitaire. Ce soir-là, l'émotion est forte et partagée à l'Allianz Riviera. Notamment grâce à ce grand blond avec deux chaussures noires, qui transforme en or dans le temps additionnel la passe ratée de Moussa Wagué pour envoyer au septième ciel les supporters du Gym. Et son équipe en Europe. Un dernier but et un dernier frisson, dans une saison stoppée net, qui a fait basculer le destin des deux clubs.

Un derby à bascule

Pendant que les Aiglons se débattent comme ils peuvent dans cette Ligue Europa qu'ils découvrent pour la plupart, les stars monégasques se contentent d'un match par semaine depuis le début de la saison, un rythme inhabituel pour ce club qui vise le podium chaque saison depuis sa remontée en Ligue 1 en 2013. Cette absence du paysage européen a poussé cet été la direction à revoir ses plans.

Volland monte en puissance, Lecomte forfait

Nouveau directeur sportif, nouvel entraîneur, le rocher se reconstruit et la rigueur du nouveau coach Niko Kovac commence à porter ses fruits. Dans un nouveau système en 4-4-2, l'ASM a facilement disposé de Bordeaux le week-end dernier (4-0) grâce notamment à un doublé de sa recrue allemande Kevin Volland, qui forme un trio offensif complémentaire avec Ben Yedder et Gelson Martins. Monaco arrive donc à Nice en confiance, même si la blessure à la main de son gardien Benjamin Lecomte vendredi à l'entraînement est un coup dur pour Niko Kovac, qui hésite maintenant à titulariser le jeune Polonais Majecki, qui fêtera ses 20 ans le 16 novembre ou l'expérimenté Mannone (32 ans), qui n'a encore jamais joué depuis son arrivée cet été du Danemark.

Hassane Kamara forfait

Côté Niçois, le coup dur vient du forfait du latéral gauche Hassane Kamara, qui avait joué chaque minute depuis le début de la saison en Ligue 1. Jeudi il est sorti en Ligue Europa à quelques minutes de la fin après avoir "ressenti des douleurs" selon Patrick Vieira. Les examens passés depuis ont confirmé une lésion à la cuisse et l'ancien rémois manquera donc son premier derby, alors que Stanley Nsoki n'est pas encore à 100% de ses moyens physiques après une blessure contractée face à Lille pour éventuellement prendre le relais sur le côté gauche.

Pas de problème avec Dolberg

Polyvalent, et déjà titularisé à gauche en début de saison, Jordan Lotomba pourrait donc remplacer Kamara et Youcef Atal retrouver son couloir droit. Pour remporter ce 99e derby de l'histoire, le Gym espère enfin pouvoir compter sur un Kasper Dolberg retrouvé, lui qui reste sur un seul but (face à Lille) lors des huit derniers matchs. "Il n'y a pas de problème avec Kasper. Sur les dernières prestations il a été moins en vue mais c'est plus un problème collectif qu'individuel. Lui doit faire plus par rapport à son jeu au but. Mais il sera bien titulaire demain (dimanche)," confirme Patrick Vieira.

Un match à six points !

Avec trois points d'avance au compteur sur son voisin, Nice pourrait en tout cas creuser un écart déjà conséquent au quart du championnat en cas de victoire. Un match à six points comme pourrait le qualifier l'ancien monégasque Rolland Courbis, défenseur sur le rocher entre 1977 et 1982 et aujourd'hui consultant pour RMC. Lui qui aime les chiffres aura forcément noter que les Aiglons ont remporté les quatre derniers derbys de la Côte d'Azur.

OGC Nice - Monaco : match à vivre dès 16h45 en direct sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié. Coup d'envoi à 17h !