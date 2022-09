OGC Nice : monter en grade à Belgrade

Peut-être que le 12e homme fait plus peur que les 11 qui seront sur la pelouse jeudi soir dans ce stade du Partizan. Réputé très chaud, le public serbe va pousser derrière une équipe en difficulté en ce début de saison. Seulement 7e de son championnat, avec déjà un changement d'entraîneur depuis le début de saison, le Partizan se cherche encore. Mais n'est peut-être pas très loin de se trouver. En atteste ces deux récent succès 5-1 et 6-0, auxquels il faut ajouter ce nul prolifique à Slovacko jeudi dernier (3-3). Des résultats qui mettent en lumière le potentiel offensif de cette équipe et de ses deux buteurs Fousseni Diabaté (doublé à Slovacko) et Ricardo Gomes (11 buts en 13 matchs). "C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui a du caractère. Cette équipe a un bon potentiel," confirme Lucien Favre. Mais hormis cette doublette qui a de quoi inquiéter l'arrière-garde niçoise, le reste de l'effectif semble un cran en-dessous des Aiglons.

Pépé et Laborde alignés ensemble en attaque ?

Problème, le Gym est privé de son meilleur buteur pour cette rencontre. Touché à la cuisse, Andy Delort est resté à Nice. Comme Ramsey (blessé) et Barkley (pas qualifié). "On peut jouer avec un neuf et demi ou avec Pépé oui, c'est une possibilité." En revanche Lucien Favre retrouvent Mario Lemina et Youcef Atal pour amener un peu de fraîcheur à une équipe qui joue déjà le 11e match de sa saison. Mais va sans doute devoir encore changer de système. A moins que Pépé n'intègre la doublette offensive avec Laborde, pour laisser le côté droit à Boudaoui, convaincant dans ce rôle face à Cologne (1-1) et à Ajaccio (1-0). Lemina devrait lui retrouver l'axe aux côtés de Khephren Thuram, qui était face à la presse ce jeudi soir. "J'ai une saison de plus oui donc plus de responsabilité. Je m'attend à une très belle ambiance dans ce stade mais ça me galvanise. Quand on est petit on rêve de jouer ces matchs là, ça donne envie de gagner à l'extérieur."

Le Gym plus à l'aise à l'extérieur

Et ça tombe bien, le Gym est plus à l'aise à l'extérieur depuis le début de saison avec deux succès en L1 à Lille et Ajaccio, contre un seul à la maison face à Tel Aviv. L'herbe semble donc plus verte loin de l'Allianz Riviera et les Aiglons seraient bien inspirés de prendre trois points pour viser la première place du groupe, la seule qui qualifie pour les 8e de finale. La 2e place envoie en 16e de finale. Un tour de plus à passer alors que l'objectif fixé par les dirigeants est de "faire le mieux possible" dans toutes les compétitions. "On veut faire un bon résultat oui, mais le nul face à Cologne ne change rien. On va jouer une bonne équipe du Partizan."

Partizan Belgrade - OGC Nice : avant-match dès 20h30 sur France Bleu Azur avec Grégory Régnier, Patrice Alberganti et Maxime Bacquié.