OGC Nice - Montpellier : Boudaoui forfait, Stengs et Dolberg de retour

Le secteur offensif se remplume. Si Evann Guessand (cheville) et Justin Kluivert (cuisse) restent forfaits pour la réception de Montpellier, deux Aiglons font leur retour. Et c'est une petite surprise pour Calvin Stengs. Touché aux ischios et absent depuis la défaite à Troyes, le Néerlandais figure bien dans le groupe communiqué par l'OGC Nice ce samedi. L'ailier n'avait pourtant participé qu'à une partie de l'entraînement collectif vendredi. Mais les sensations ont dû être suffisamment bonnes ce samedi pour convaincre Galtier de convoquer son numéro 22.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dolberg de retour

Autre retour, attendu celui-là, celui de Kasper Dolberg. Rentré au pays en raison de problèmes personnels, le Danois a manqué les deux derniers matchs du Gym. Il a pu s'entraîner normalement cette semaine avec le Gym et postule donc à une place dans le XI face à Montpellier même si son état de forme et la dynamique du duo Gouiri-Delort devraient pousser Galtier à reconduire la même attaque qu'à Angers.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi OGC Nice - Montpellier : la Populaire Sud est de retour et appelle à se rassembler

Boudaoui forfait pour Montpellier et pas retenu avec l'Algérie

Dans ce groupe de 20 joueurs, ne figure pas Hicham Boudaoui. L'Algérien souffre d'une lombalgie et va donc rester au chaud dimanche pour se soigner. A noter qu'il n'a pas non plus été retenu avec l'Algérie pour les matchs de qualification pour le Mondial 2022.