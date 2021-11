OGC Nice - Montpellier : la Populaire Sud de retour et appelle à se rassembler

Désespérément vide depuis deux mois et demi, la tribune Populaire Sud sera pleine dimanche face à Montpellier. Suspendue quatre rencontres suite aux incidents face à l'OM, la tribune ouvre à nouveau ses portes aux supporters du Gym et notamment aux Ultras de la Populaire Sud. Les deux premiers anneaux de la tribune sont déjà pleins. Il reste quelques places au troisième anneau. L'ambiance promet en tout cas d'être belle. D'autant plus que la Pop' appelle sur ses réseaux sociaux à se rassembler dimanche devant l'Allianz Riviera pour accueillir le bus des joueurs.

Capture d'écran

Seules la passion et la ferveur seront tolérées

"Les matchs qui arrivent ont une importance capitale et nous devons jouer notre rôle de 12e homme", écrit la Populaire Sud, qui donne rendez-vous à 12h30 au rond point de l'escalier Sud. Et prévient : "Seules la passion et la ferveur sont tolérées". Les incidents face à l'OM ont déjà coûté suffisamment chers au club avec ce point de pénalité et ce match à rejouer face aux Olympiens (1-1).

L'avertissement de Galtier

Et le coach Galtier n'a pas manqué de rappeler qu'une épée de Damoclès pèse au-dessus de la tête des Aiglons. "On est très content de retrouver nos supporters mais on n'oublie pas qu'on a toujours un point de pénalité avec sursis. Je dis cela parce que je vois que d'autres clubs ont également cette épée de Damoclès au-dessus de la tête mais on continue de voir des soi-disant supporters continuer de mal se comporter et mettre en danger le secteur sportif."

La Populaire Sud c'est le noyau du stade

Pour éviter de revivre le cauchemar face à l'OM, le club a pris des mesures comme l'installation d'un filet géant devant chaque virage pour parer aux jets de projectiles. Un filet noir, presqu'invisible, qu'ont découvert les supporters de la tribune Ray lors de la réception de Lyon. "Franchement ça fait bizarre au début mais on s'habitue vite," nous a confié Jessica une supportrice de la tribune Ray. Alain, lui, sa languit de retrouver sa tribune. "La Populaire Sud c'est le noyau du stade, on met l'ambiance, on se retrouve avec les amis, c'est la joie de se retrouver tout simplement !"