OGC Nice - Montpellier : le match des retrouvailles

Andy Delort d'un côté. Arnaud Souquet et Valère Germain de l'autre. Et des supporters en Populaire Sud. Ce match entre l'OGC Nice et Montpellier ce dimanche (17h) promet des retrouvailles plus ou moins chaleureuses. Sur le terrain, le Gym espère reprendre la deuxième place de la Ligue 1.