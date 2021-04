OGC Nice - Montpellier : réparer "le désastre"

Humilié à Dijon la semaine dernière, l'OGC Nice doit réagir ce dimanche face à Montpellier. Décroché de la course à l'Europe, le Gym n'a plus que son honneur à défendre alors qu'en face les Héraultais restent sur onze matchs sans défaite en championnat.

Il ne lui a fallut que quelques secondes vendredi face aux journalistes pour lâcher le mot. "Vous voulez revenir sur le désastre", lâche Adrian Ursea, avant même la fin de la première question. Très marqué après la défaite à Dijon, le coach du Gym a semble-t-il difficilement digéré cette humiliation. "J'attends une réaction de mon équipe". Cela tombe bien, nous aussi ! Parce qu'on n'a pas reconnu les Aiglons dimanche dernier, ceux qui restaient sur six matchs sans défaite. A moins que cette débâcle ne soit pas si surprenante. "J'ai toujours dis que quand cette équipe tombe dans le confort, elle n'est plus performante," rappelle Ursea. "Il faut toujours la maintenir sous pression. Bon là au moins elle s'est mise la pression toute seule."

Redorer le blason rouge et noir

"On doit donner une meilleure image de nous, c'est sûr. On va essayer de se racheter," confirme Morgan Schneiderlin. "On espère que ce n'était qu'un faux pas. La honte je la ressentirai si on réalise cinq autres matchs comme celui de Dijon". Cinq matchs pour du beurre, ou presque, au classement. Mais qui doivent dessiner une dynamique positive en vue de la saison prochaine. Le Gym doit aussi jouer le jeu, tout simplement, alors qu'il va être tour à tour un arbitre de la course à l'Europe, au titre, et au maintien avec les déplacements à Lille et Lyon et les réceptions de Brest et Strasbourg, après celle de Montpellier ce dimanche à l'Allianz Riviera (13h).

Défense décimée à Montpellier

Invaincus depuis onze journées en Ligue 1, les Héraultais font malgré tout du surplace avec six nuls sur les sept derniers matchs. S'ils veulent encore accrocher l'Europe ils n'ont donc plus un point à perdre et peuvent compter sur Andy Delort. L'attaquant reste sur quatre buts en trois rencontres et a notamment inscrit le doublé de la qualification en demi-finale de Coupe de France mardi sur la pelouse du Cannet-en-Roussillon (2-1). En revanche la défense héraultaise se présente diminuée puisque Oyongo, Souquet et Pedro Mendes sont blessés et le vétéran Vitorino Hilton est suspendu.

Gouiri toujours absent, saison terminée pour Myziane

Du côté du Gym c'est plutôt l'attaque qui est diminuée. En plus du meilleur buteur (12) et meilleur passeur (6) Amine Gouiri toujours blessé, c'est Myziane Maolida qui a mis un terme à sa saison cette semaine en se faisant opéré d'une tendinite aux adducteurs. On pourrait donc retrouver Youcef Atal dans un rôle d'ailier, lui qui avait (un peu) dynamisé les rouges et noirs à ce poste dimanche dernier en Bourgogne. Hicham Boudaoui pourrait lui aussi retrouver une place de titulaire, totalement remis de sa blessure au ménisque.

OGC Nice - Montpellier : avant-match dès 12h30 sur France Bleu Azur avec Alia Zegaoula, Patrice Alberganti et Maxime Bacquié. Coup d'envoi à 13h.