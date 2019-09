OGC Nice : Myziane et Srarfi de retour dans le groupe pour affronter Lille, Tameze absent

Myziane lors du match à l'Allianz Riviera face à Amiens et son ancien Aiglon, Christophe Jallet.

Nice, France

Pour affronter Lille demain à 20h sur la pelouse de l'Allianz Riviera, Patrick Vieira a décidé de convoquer le même groupe que mardi, lors du derby azuréen (défaite 3-1 à Monaco), à deux exceptions près.

Adam Ounas et Adrien Tameze sortent du groupe au profit de Myziane et Srarfi. Concernant le premier, cette absence était prévue depuis sa blessure au genou lors de la défaite à Monaco mardi (3-1) lors du derby azuréen. L'international algérien avait quitté le stade Louis II en boitant très bas mais en rassurant les journalistes "Ce n'est pas les croisés".

On pouvait craindre une grosse absence concernant l'ancien bordelais mais Patrick Vieira s'est montré moins inquiet en conférence de presse jeudi en indiquant que son joueur souffre d'une entorse du genou et qu'il sera absent une dizaine de jours. De son côté, Tameze souffre d'une lombalgie et ne pourra donc pas être présent pour affronter Lille.

Un adversaire européen

C'est un gros morceau qui vient affronter les Aiglons à l'Allianz Riviera demain à 20h. Le LOSC a fini la saison dernière à la seconde place de la Ligue 1 derrière le PSG mais devant l'OL. L'intersaison aura été mouvementé chez les Nordistes avec le départ de plusieurs cadres (Mendes, Kone, Leao, Fonte et Pepe) mais aussi l'arrivée de nouveaux joueurs (Yacizi, Renato Sanches, Weah, Osimhen...).

En ce début de saison, Lille pointe à la 3e place du classement, un point devant le Gym, 7e. Un début de saison convaincant à domicile (4 victoires en 4 matchs) mais plus aléatoire hors de ses bases (3 défaites et 1 nul en comptant le revers en Ligue des champions à Amsterdam face à l'Ajax 3-0).

Osimhen comme principal danger

La saison passée, le Gym avait dominé l'équipe nordiste à domicile 2 buts à 0 avant de prendre une claque au stade Pierre-Mauroy (4-0). Cette année, les Aiglons comptent sur ce match pour se relancer après la déconvenue lors du derby azuréen à Monaco (défaite 3-1). Il faudra toutefois faire attention au potentiel offensif de cette équipe emmenée par l'attaquant nigérien, Victor Osimhen. Auteur de 6 buts, l'attaquant de 21 ans est déjà annoncé comme l'arme offensive numéro 1 du LOSC.

OGC Nice - Lille, le match est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dès 19h45 avec d'abord l'avant-match puis le coup d'envoi à 20h.