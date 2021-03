OGC Nice - Nîmes Olympique : en mars, ça repart ?

Soulagé par sa victoire à Rennes vendredi le Gym peut tourner le dos à un mois de février douloureux et se projeter sur un mois de mars qui pourrait s'annoncer moins crispant que prévu. Encore faut-il confirmer cette embellie ce mercredi face au Nîmes Olympique, invaincu depuis quatre matchs.

Dan Ndoye (à droite) et les Aiglons ont déjà battu à deux reprises les Nîmois de Ferhat cette saison.

En mars ça revient. Pour affronter des Crocos nîmois redevenus mordants ces dernières semaines sous l'impulsion de leur nouvel entraîneur Pascal Plancque, le Gym peut compter sur le retour dans le groupe de trois éléments importants. Kasper Dolberg, Jordan Lotomba et Youcef Atal sont rétablis mais n'ont pas 90 minutes dans les jambes.

Confirmer l'embellie rennaise

Cette nouvelle concurrence va permettre à Adrian Ursea de maintenir l'émulation dans le groupe et ainsi éviter toute forme de relâchement après la victoire enfin consistante à Rennes vendredi dernier (2-1). Ce succès aussi inattendu qu'important au classement permet aux Aiglons de regarder de haut la zone rouge et ils pourraient déjà quasiment plier l'affaire du maintien ne cas de nouvelle victoire ce mercredi soir à l'Allianz Riviera.

Les Crocos retrouvent du mordant

18e et barragiste, Nîmes pourrait être repoussé à dix points. A dix journées de la fin ce serait une marge conséquente, même s'il faudra surveiller les résultats de Lorient (17e) à Montpellier et de Nantes (19e) face à Reims. Invaincus depuis quatre matchs, les Gardois retrouvent les crocs mais ils sont privés ce soir de nombreux joueurs. Notamment en défense où Briançon, Alakouch, Martinez, Deaux et Miguel (suspendu) sont tous absents.

OGC Nice - Nîmes Olympique (28e journée de Ligue 1) : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur à partir de 18h45. Coup d'envoi 19h.