OGC Nice : notre consultant foot Patrice Alberganti mis à l'honneur

Pendant que trois anciens capitaines du Gym feront leur première sur le banc du Gym, c'est le Président de l'association des Anciens Aiglons qui sera mis à l'honneur avant le match face à Montpellier ce mercredi soir. Patrice Alberganti va recevoir le traditionnel trophée de l'Ancien Aiglon, remis à un joueur qui a porté les couleurs rouge et noir avant chaque match à domicile.

Formé à Nice comme attaquant, Patrice Alberganti a porté les couleurs du Gym dans les années 90. Il a notamment participé activement au maintien en D2 de l'équipe en 1998. Aujourd'hui, le club est passé dans une autre dimension et Patrice est un maillon essentiel pour faire le lien entre passé et présent. Président de l'association des Anciens Aiglons depuis une dizaine d'année, le natif de Marseille organise des événements chaque saison pour mettre à l'honneur ceux qui ont écrit l'histoire du club Nissart.

Au Café des Aiglons à partir de 19h30

Ce mercredi soir, c'est lui qui sera en pleine lumière avec ce trophée qui récompense son investissement et sa personnalité toujours positive. Consultant foot pour France Bleu Azur depuis une décennie, Patrice manquera donc pour la bonne cause une partie de l'avant-match ce mercredi soir et on sera ensuite ravi d'entendre son émotion une fois de retour au micro. Il a déjà prévu de remettre ce trophée à son papa. Avant la remise de ce trophée, Patrice répondra aux questions des supporters au Café des Aiglons à partir de 19h30. Soyez nombreux !