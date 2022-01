OGC Nice : "Nous avons des cas de Covid" révèle Galtier

"On ne passe malheureusement pas au travers des gouttes, nous avons des cas de Covid". Passés les traditionnels vœux à la presse pour ce premier rendez-vous de l'année face aux journalistes, Christophe Galtier est vite revenu à la dure réalité de ce début 2022. Relancé pour connaitre l'ampleur de l'épidémie au sein du club, le coach est resté vague. "Nous avons quelques cas mais je ne donnerai pas l'identité des joueurs concernés. Nous avons refait des tests ce matin et nous attendons de connaître les résultats ce soir pour savoir qui pourra jouer dimanche à Brest. C'est sûr que c'est très compliqué comme situation. On peut imaginer une équipe toute la semaine et avoir de nombreux absents au dernier moment. Mais j'ai déjà connu ça la saison dernière avec Lille."

S'il faut se faire tester toutes les 24h on le fera !

Le match à Brest peut-il alors être menacé de report ? "Non je ne pense pas," estime Galtier. "L'OGC Nice met tout en œuvre pour éviter d'avoir un cluster. Dans tous les domaines, administratif et sportif. Les joueurs ne se changent plus ensemble et ne prennent plus la douche au club par exemple pour limiter la présence dans le vestiaire." Des joueurs qui doivent maintenant être tous testés à 48h des matchs. "C'est une bonne chose," estime le capitaine Dante. "On doit respecter les règles pour éviter au maximum les reports. S'il faut se faire tester toutes les 24h on le fera !"

Amavi qualifié pour le match à Brest

Pour le moment difficile de savoir qui sera en mesure de tenir sa place dimanche à Brest pour le premier match de l'année des Aiglons. Seul Robson Bambu (cheville) est toujours absent. Jordan Amavi pourrait lui signer son retour dès dimanche. Prêté avec option d'achat au Gym par l'OM, le latéral gauche formé à Nice devrait être dans le groupe. "Il est qualifié et prêt à jouer," pour Galtier. "Il a très peu joué avec Marseille donc il n'est pas dans une forme optimale. Il va amener plus de concurrence à Melvin (Bard). Il connaît bien le club et la Ligue 1, on va gagner du temps."

