OGC Nice : nouvelles rassurantes pour Youcef Atal

On a craint le pire dimanche soir. Stoppé net dans sa course vers l'avant, la main derrière la cuisse, Youcef Atal s'est assis sur la pelouse de l'Allianz Riviera et a tout de suite demandé le changement. Un sentiment de déjà-vu nous a envahi. Sauf que les nouvelles sont rassurantes et son absence devrait être limitée à quelques jours.

Un ou deux matchs d'absence ?

Les examens médicaux passés ce lundi matin n'ont pas révélé de lésion. Le latéral algérien s'est donc arrêté à temps quand il a senti sa cuisse se durcir. Probablement absent pour la réception de Cologne et sans doute aussi pour le déplacement à Ajaccio dimanche, Atal devrait pouvoir revenir assez vite sur les pelouses pour aider le Gym à redresser la tête.