Coupe de France : l'OGC Nice veut retrouver le dernier carré face à l'OM

Pour remettre le courant après Clermont quoi de mieux que ce match électrisant face à l'OM en quart de finale de la Coupe de France. Même si on espère que personne ne mettra les doigts dans la prise et que tout le monde aura la lumière a tous les étages en tribunes. Il faut que le spectacle se cantonne au rectangle vert pour voir les rouges et noirs filer dans le dernier carré, 11 ans après la dernière demie (perdue 2-0 face à Lille). Pour cela l’OGC Nice ne veut pas faire les choses a moitié ce mercredi soir avec l'objectif de mettre des paillettes dans les yeux de ses supporters, et des larmes dans ceux de Payet.

Filets de protection et bouteilles confisquées

Le milieu de terrain marseillais risque d’avoir les oreilles qui sifflent après les incidents du 22 aout dernier, mais n'est pas obligé de jouer avec un casque ce mercredi soir. L'appel au calme des dirigeants niçois a été bien entendu par les groupes de supporters qui se montreront vigilant et les mesures prises par le club devraient limiter toute forme de débordement. Tribunes réhaussées dans les virages, bouteilles en plastiques confisquées et filets de protection installés pour éviter de revivre le scénario du 22 août dernier.

Avant-match dès 20h sur France Bleu Azur !

à lire aussi Coupe de France de football : les supporters de l'OM interdits de déplacement à Nice

Encore deux marches avant le Stade de France

Une qualif' aiderait forcément a tourner la page de ces incidents, en écrivant un nouveau chapitre doré dans cette saison décidément forte en émotion. Les journées sont longues et les nuits courtes pour les supporters depuis qu'ils savent qu'ils vont retrouver Marseille. Tout le monde en rêve, en ville, au club, de revoir cette marée rouge et noire monter à Paris pour tenter d'aller décrocher un premier trophée depuis 25 ans. Le Gym n’est plus qu’à deux marches du stade de France.

Victoire 5-4 des Aiglons lors du dernier affrontement en Coupe de France

La dernière fois que les deux clubs se sont affrontés en Coupe de France, le Gym s'était imposé 5-4 sur la pelouse du Vélodrome en 2014. Mario Lemina était sur le banc de l'OM ce soir-là. Et ne ressentait pas autant la rivalité entre les deux clubs. "Non c'est vrai qu'il n'y avait pas une si forte rivalité à l'époque. Mais depuis Nice a franchi un cap, se montre très ambitieux et c'est à nous de montrer qu'on peut atteindre ces objectifs." Cette rivalité ne se ressentira pas dans les tribunes puisque les supporters marseillais sont interdits de déplacement par arrêtés préfectoral. Aux Aiglons de profiter de ce 12e homme pour s'envoler vers les demi-finales !