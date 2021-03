OGC Nice - OM : un derby pour l'honneur

Eliminé de la Coupe, largué en championnat, l'OGC Nice n'a plus grand chose à sauver dans cette fin de saison. A part les apparences. Après quatre défaites cette saison face à Monaco et Marseille, le Gym veut enfin se montrer à la hauteur d'un derby avec la réception ce samedi de l'OM de Sampaoli.

Moins de paroles, plus d'actes. C'était le mot d'ordre jeudi à l'occasion du traditionnel point presse d'avant-match. "On a trop parlé avant les derbys" ont assuré tour à tour Morgan Schneiderlin et Adrian Ursea. "Je peux vous parler d'honneur, de fierté mais je me vois mal vous parler de ces valeurs alors qu'on n'a pas été à la hauteur sur les matchs contre Monaco ou Marseille," poursuit Schneiderlin, alors que son entraîneur lui attend que son équipe "démontre plus de choses sur le terrain".

Un derby pour y voir plus clair au classement

Et ce ne sera à priori pas trop compliqué de montrer plus ce samedi à l'occasion de ce 5e derby de la saison pour l'OGC Nice. Après avoir perdu les quatre premiers sans lutter. Ou presque. La triste élimination en Coupe de France face à Monaco a éteint les derniers espoirs d'une fin de saison intéressante pour les Aiglons. Coincé en milieu de tableau (12e) à 9 points de l'Europe et de la zone rouge, le Gym ne sait pas trop dans quelle direction regarder et la réception de l'OM doit lui permettre d'y voir plus clair.

Eviter le grand huit face à Marseille

"Ce match peut nous faire du bien au moral," estime Ursea. "Il doit surtout nous permettre de regarder vers le haut et de ne plus avoir peur du bas". Même envie chez Morgan Schneiderlin. "Je dois vous avouer que personnellement je ne regarde que vers le haut. L'être humain, le sportif, doit tout le temps se fixer des objectifs et on veut tous finir le plus haut possible pour créer une dynamique pour la saison prochaine."

Finir la tête à l'endroit et éviter de se retrouver une nouvelle à l'envers face à l'OM, avec la crainte d'un grand huit ce samedi pour les Aiglons. Le Gym reste sur sept défaites d'affilée face à son meilleur ennemi. "C'est une série que vous m'apprenez," avoue Schneiderlin. "On sait bien que c'est un match très important pour nos supporters. On n'a qu'une envie c'est de les retrouver le plus vite possible au stade et de les rendre fiers."

Todibo de retour, Saliba absent

Comme il est écrit que cette saison restera celle de la poisse jusqu'au bout, le Gym sera privé pour ce match de William Saliba. Le défenseur est positif au Covid et va manquer son deuxième match de championnat depuis son arrivée au Gym début janvier après celui à... Marseille. Ce match aller perdu 3-2 au Vélodrome est également la dernière rencontre disputée par Rony Lopes sous le maillot rouge et noir. Et l'attaquant Portugais est bien de retour ce samedi, tout comme le latéral Youcef Atal. Enfin Jean-Clair Todibo revient lui aussi dans le groupe après le match de suspension purgé à Lorient (1-1) dimanche dernier.

Kamara suspendu à l'OM

Côté Marseillais, Boubakar Kamara est suspendu et les milieux Mickaël Cuisance et Valentin Rongier sont forfaits, tout comme Jordan Amavi, absent lui aussi du groupe communiqué ce vendredi soir par l'OM, qui reste sur deux victoires depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli(1-0 face Rennes / 3-1 contre Brest). L'entraîneur argentin semble avoir déjà réussi à réveiller un groupe qui partait à la dérive. 5e de Ligue 1, l'OM espère enchaîner à Nice pour terminer à cette place qualificative pour l'Europa Conférence League, la nouvelle coupe d'Europe lancée la saison prochaine.

OGC Nice - OM : match à vivre dès 20h45 en direct sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires.