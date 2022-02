Coupe de France : OGC Nice - OM, un retour et des incertitudes

C'est un OGC Nice forcément diminué qui va se présenter mercredi soir face à l'OM en quart de finale de Coupe de France. Mais dans quelle ampleur ? On ne le mesure pas encore totalement. L'incertitude concerne notamment les trois joueurs absents face à Clermont en raison du Covid. Positifs depuis jeudi dernier, Danilo, Benitez et Dolberg sont toujours à l'isolement. Les deux premiers ont de nouveau été testés positifs ce mardi et ne devraient pas pouvoir tenir leur place, même si Christophe Galtier n'a pas acté le forfait du milieu brésilien et du gardien argentin.

Bulka confirmé dans le but

Pour l'avant-centre danois, tout dépendra du dernier test mercredi matin. S'il est négatif, alors il sera dans le groupe. Dolberg suit un programme d'entraînement adapté à la maison pour garder la forme. Il ne souffre pas de symptôme. Une titularisation reste pour autant très hypothétique.

Concernant le poste de gardien de but, la mission sera confiée à Marcin Bulka. Galtier l'a confirmé en précisant que ce sont les circonstances qui dictent ce choix et pas la rotation en Coupe de France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Boudaoui suspendu

Les certitudes concernent notamment les blessés. Jordan Amavi va manquer les six prochaines journées de compétition en raison d'une entorse au genou. Et le malchanceux Youcef Atal sera absent entre quatre et six semaines après être tombé sur la clavicule dimanche face à Clermont. L'Algérien souffre d'un trait de fracture sur cette clavicule déjà opérée en 2019.

Hicham Boudaoui, lui, est suspendu pour ce quart de finale et pourrait être remplacé par Alexis Claude-Maurice plutôt que Calvin Stengs.

Les Aiglons s'entraînent aux tirs au but

La bonne nouvelle concerne le retour de Pablo Rosario. Touché aux ischios puis suspendu face à Clermont, le milieu néerlandais postule à un retour dans le groupe. On l'a même vu s'entraîner aux pénalties ce mardi à l'entraînement, aux côtés de Gouiri, Kluivert, Schneiderlin et Delort. Dans le but, Marcin Bulka était particulièrement inspiré, repoussant beaucoup de tentatives.

Enfin en défense, Jean-Clair Todibo pourra bien tenir sa place.