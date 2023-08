OGC Nice : "On a plus de certitudes que la saison passée"

La coupe afro bien taillée, la tenue du club impeccable, le sourire de sortie, Dante est prêt pour la rentrée. En bon capitaine, le Brésilien était le premier à la barre ce mercredi face à la presse pour évoquer cette reprise de la Ligue 1 vendredi face à Lille. Les Aiglons ouvrent le bal et ils espèrent éviter la fausse note face aux Dogues.

"Par rapport à l’année dernière, on a plus de certitudes," estime le Brésilien. "On a beaucoup plus de joueurs qui veulent rester et qui sont concentrés sur nos objectifs. On sent qu’il y a un plan, que les choses se mettent en place. Aujourd’hui, les choses sont plus carrées, on sait qui est qui, et qui va faire quoi et où on veut aller. C’est très important de démarrer une saison de cette manière. On doit mieux faire que l’année dernière. Il faut attraper les places européennes. Ce serait ça une saison réussie. Mais il y a d’autres équipes, la concurrence est plus forte. Il va falloir commencer très fort. Cette année, il y a plus de places européennes."

"Je n'entame pas cette saison comme si c'était la dernière"

Lui qui entame sa huitième saison sous le maillot rouge et noir a toujours aussi faim. Et veut repousser la fin. "C'est vrai que j'entame ma huitième saison. C’est beaucoup oui et non, c’est beau surtout. Je suis très fier de prouver que je peux continuer. Je ne l’entame pas comme si c’était la dernière. Même si peut-être ce sera le cas. Mon envie c’est de prendre du plaisir et d’aider mes collègues à progresser. La décision, on la prendra après. Je me sens encore mieux que les autres années."

Juste après le défenseur, c'est le nouvel entraîneur du Gym Francesco Farioli, plus jeune que Dante, qui s'est présenté face aux micros. Pour confirmer déjà le Brésilien comme capitaine. "Oui bien sûr qu'il portera le brassard. Il a cette faculté à faire passer le message. J'ai aussi deux vice-capitaine Khephren Thuram et Jean-Clair Todibo qui font partie des meilleurs joueurs de l'équipe." Sauf qu'ils sont susceptibles de partir d'ici la fin du mercato. Notamment Todibo, courtisé en Angleterre par Manchester United. "On aimerait que les deux joueurs restent jusqu'à la fin de la saison. Mais la réalité du mercato m'échappe. On verra ce qui va se passer. Tant qu'ils sont là, je profite de les avoir."

Todibo nommé vice-capitaine... mais pas sûr de rester

Un peu plus tôt, Dante s'était montré assez pragmatique concernant la situation de son partenaire en défense. "Bien sûr qu'on aimerait que Todibo reste. Mais ça peut être compliqué. Il faut attendre de voir qui va vouloir l’acheter et si tout le monde s’y retrouve. Il est un leader, un joueur très fort sur l’aspect mental, il a beaucoup progressé et il est prêt à atteindre le très haut niveau."

Autre incertitude, elle concerne le gardien de but. Marcin Bulka et Kasper Schmeichel attendent de savoir qui va démarrer vendredi face au Losc. "L'information sera dévoilée au dernier moment vendredi," explique Farioli. "Les deux gardiens seront les premiers informés. À l'heure actuelle mon choix n'est pas fait. Les deux sont très performants à l'entraînement et rendent le choix difficile. Il y aura de la concurrence chez les gardiens, comme à chaque poste. Mais un mauvais match ne remettra pas tout en question."

Boudaoui dans le groupe face à Lille ?

Concernant le premier groupe de la saison, il faudra se passer d'Antoine Mendy, touché au genou et absent plusieurs semaines et d'Alexis Claude-Maurice, blessé au mollet et espéré à Lorient dans dix jours. En revanche Hicham Boudaoui, qui souffrait de la cuisse, a pu s'entraîner avec le groupe ce mercredi et pourrait être de la partie face aux Dogues.

OGC Nice - Losc : match à vivre en directe et en intégralité sur France Bleu Azur vendredi soir. Avant-match dès 20h30.