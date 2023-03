OGC Nice : "On ne prendra pas de risque avec Boudaoui" Didier Digard donne des nouvelles des blessés

De la lanterne rouge au leader de la Ligue 1, l'OGC Nice va faire le grand écart en une semaine pour lancer son sprint final. Avant de recevoir le PSG samedi 8 avril, le Gym se déplace déjà à Angers ce dimanche, bon dernier au classement.

"Il faut vouloir gagner le match, comme il faudra vouloir gagner celui d'après," explique sobrement Didier Digard. "Impossible de penser que ce sera facile. Même si ça avait pu m'effleurer l'esprit une seconde, mon groupe lui ne prendra jamais rien à la légère. Ils vont surement bien vouloir finir le championnat, se montrer, l'égo rentre en compte aussi."

Quatre absents dimanche ?

Pour ce déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge, l'OGC Nice devra sans doute se passer de quatre joueurs importants. Mais peut compter aussi sur le retour de deux blessés. "Melvin Bard est opérationnel. Il était touché aux ligaments internes du genou. Il s'est bien remis. On a de la chance. Youssouf Ndayishimiye (genou) aussi va mieux. C'était un peu plus délicat que pour Melvin mais ça va. Pour ce week-end on n'a que Sofiane Diop (genou), Jordan Lotomba (cheville) et Youcef Atal (ischios) qui sont forfaits. Hicham Boudaoui est touché à la hanche et donc on ne prendra pas de risque avec lui si on devait donner une tendance pour dimanche."