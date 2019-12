OGC Nice : Ounas forfait, Dante suspendu à Saint-Etienne

Nice, France

"Reboosté" par sa victoire face à Angers (3-1) samedi, la 2e seulement en deux mois de compétition, l'OGC Nice (12e) espère enchaîner mercredi à Saint-Etienne (9e) face à des Verts qui ont connu, eux, leur première défaite dimanche à Rennes (2-1) depuis la prise en main de l'équipe par Claude Puel.

Mais pour remporter un deuxième match d'affilée, ce qui n'est plus arrivé depuis les deux premières journées de la saison (face à Amiens et à Nîmes), le Gym se présente encore une fois amputé de plusieurs joueurs majeurs. En plus des forfaits déjà actés de Pelmard et Hérelle, absents tous les deux jusqu'à la trêve, s'ajoutent celui d'Adam Ounas, touché face à Angers samedi. Il pourrait revenir face à Metz samedi à l'Allianz Riviera a laissé entendre Patrick Vieira ce mardi.

Une 14e défense différente en 16 journées

C'est encore une fois le secteur défensif qui sera le plus impacté par ces absences. Le capitaine Dante est suspendu pour avoir accumulé trois cartons jaunes depuis le début de la saison. Patrick Vieira pourrait donc titulariser dans l'axe Malang Sarr et Stanley Nsoki, deux gauchers, pour la première fois. Patrick Burner, lui, revient de suspension après le carton rouge reçu à Lyon. Les milieux de terrain Rémi Walter et Adrien Tameze sont toujours écartés du groupe et leur avenir s'obscurcit.

Côté Stéphanois, Youssouf est suspendu et Claude Puel est privé de nombreux joueurs blessés même si certains sont "sur proches de revenir". Debuchy, Hamouma et Perrin pourraient être alignés face aux Aiglons. Gabriel Silva, Saliba et Whabi Khazri sont quant à eux forfaits.

Rendez-vous à 18h sur France Bleu Azur

Saint-Etienne - Nice, 16e journée de Ligue 1, à vivre en direct et en intégralité dès 18 sur France Bleu Azur avec un avant-match d'une heure jusqu'au coup d'envoi à 19h dans le Chaudron.