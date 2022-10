OGC Nice - Partizan Belgrade : le GYM à la recherche d'une parenthèse européenne

Nouvelle journée de coupe d'Europe pour l'équipe de foot de l'OGC Nice. Le GYM reçoit le Partizan de Belgrade ce jeudi soir à 18h45. Dernier match des Aiglons à l’Allianz Riviera en Ligue Europa Conférence toujours en course pour la qualification, les niçois vont devoir faire mieux que la semaine dernière, où ils se sont inclinés face à Slovacko. Mais pour le milieu de terrain Mario Lemina pas d'inquiétude, la motivation dans cette compétition reste indemne.

"C'est notre compétition et on a envie de bien figurer dans cette compétition. Elle nous tient à cœur et aussi aux supporters."