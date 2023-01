OGC Nice : Pas de champagne pour le Gym à Reims

On ne savait pas trop quels avaient été les ressorts de la victoire écrasante contre Montpellier (6-1) mercredi dernier. Des joueurs libérés du départ de Lucien Favre ? L’influence de Didier Digard ou la faiblesse de l’adversaire du jour ?

Certainement un peu de tout ça. Cet après-midi, Montpellier s’est incliné 3-0 à domicile contre Nantes. Et face à un adversaire rémois solide, les Aiglons ont eu beaucoup plus de mal à se créer autant d'occasions. Il serait faux d’expliquer que tous les problèmes de l’OGC Nice sont partis en même temps que Favre. Pourtant, il y a quand même des choses positives à retenir de ce déplacement en Champagne. Avec leur nouvel entraîneur, les joueurs semblent plus appliqués.

Sans deux éléments très importants du groupe (Lemina transféré, Delort proche de Nantes), le Gym est parvenu à rendre une copie, certes pas emballante, mais cohérente. D’un côté, les Niçois auraient pu s’incliner sans une magnifique parade de Kasper Schmeichel. De l’autre, avec un peu plus de réussite et de vista (Nicolas Pepe notamment), le Gym aurait repartir de Reims avec 3 points en poche.

Finalement ce nul (0-0) est logique. Éliminé de la Coupe de France, Nice a deux semaines pour travailler. On le sait, il y a énormément de boulot, que ce soit le terrain ou en coulisses où des recrues sont attendues pour compenser les départs.

