OGC Nice : Patrick Vieira en danger ?

Nice, France

Un changement d’entraîneur à venir avant la fin de la saison ? La question parait absurde mais elle peut réellement se poser. Actuellement 15ème au classement, l'OGC Nice est plus proche de la zone de relégation (à 3 points de Metz 18ème) que du podium ( à 7 points d'Angers, troisième de la Ligue 1). Les contre-performances de ces dernières semaines, additionnées au jeu proposé par l'équipe jugé "sans identité et sans idées" par les supporters, irritent les fans du Gym et ces derniers commencent à perdre patience.

Capture d'écran Twitter

De plus, ce matin, le quotidien britannique Daily Telegraph annonce que David Beckham voudrait Patrick Vieira à la tête de sa nouvelle équipe. Le propriétaire du nouveau club de MLS aux Etats-Unis, l'Inter Miami, espère débaucher l'actuel coach de l'OGC Nice pour l'installer sur le banc de touche. Réalisable ?

Interrogé sur la question ce jeudi midi lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match (contre Angers samedi à 20h), l’intéressé botte en touche : " Ce n’est pas à moi de répondre à cette question. Je fais mon travail tous les jours du mieux possible. Après, il faut poser la question à certaines personnes… Moi je ne me sens pas personnellement en danger mais dans le foot, on sait que ça va très vite ." Il poursuit sur un ton ironique " En début de saison c’était Lyon, là c’est l’Inter Miami et demain ce sera Botafogo", avant de conclure : "Je ne sais pas quoi vous dire." Ambiance.