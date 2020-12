OGC Nice : Patrick Vieira limogé, Adrian Ursea prend les rênes

L'OGC Nice confirme dans un communiqué ce vendredi matin le départ de Patrick Vieira, deux ans et demi après son arrivée sur le banc du Gym. Une décision devenue inéluctable après une série de mauvais résultats et des prestations indignes d'un club ambitieux.

La défaite face au Bayer Leverkusen 3-2 jeudi soir restera donc le 89e et dernier match dirigé par Patrick Vieira sur le banc de l'OGC Nice. Le club confirme le départ de son entraîneur ce vendredi matin dans un communiqué, deux ans et demi après son arrivée sur le banc du Gym.

Réveiller une équipe moribonde

Une décision communiquée au champion du Monde 98 dès la fin de la rencontre face aux Allemands, qui éliminaient pour de bon les Aiglons de la Ligue Europa. Ce 5e revers d'affilée est donc celui de trop pour celui qui assurait pourtant après la rencontre qu'il avait "encore de la détermination" et qu'il allait "continuer à se battre". La direction du Gym et a décidé autrement et mise sur une solution interne pour relancer une équipe qui semble totalement éteinte depuis la blessure de Dante il y a un mois.

Le tacticien Adrian Ursea aux manettes

Déjà aux commandes de l'entraînement ce vendredi, Adrian Ursea prend les rênes de l'équipe première. Revenu il y a un an à l'OGC Nice, après un premier passage marquant au club comme adjoint de Lucien Favre, le Roumain s'occupait jusqu'à présent de la vidéo auprès du groupe professionnel. Lui qui est réputé pour son sens tactique, se retrouve donc en première ligne pour relancer une équipe moribonde et pourra s'appuyer sur le caractère et le vécu de Fred Gioria.

Fred Gioria monte lui aussi en grade

L'emblématique capitaine du Gym, devenu adjoint, monte lui aussi en grade. Alors qu'il était depuis cet été confiné à un poste auprès des plus jeunes de l'effectif, Fred Gioria retrouve lui aussi les séances d'entraînements comme adjoint d'Adrian Ursea. Les deux hommes seront donc sur le banc rouge et noir ce dimanche à Reims pour tenter de stopper cette série noire.