OGC Nice : Patrick Vieira (re)prend la parole

Nice, France

On avait presque oublié le son de sa voix. Plus d'un mois après sa seule prise de parole médiatique de l'été, le 1er juillet dernier, jour de reprise de l'entraînement, Patrick Vieira était à nouveau face aux micros et caméras des journalistes ce jeudi pour la conférence de presse d'avant-match, à deux jours de la reprise de la Ligue 1 face à Amiens.

Avec son timbre de voix toujours posé, l'entraîneur du Gym en a profité pour envoyer quelques messages à la future direction. L'OGC Nice est sur le point d'être racheté par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe et beaucoup de flou entoure encore l'avenir du club. Et de l'entraîneur. S'il assure qu'il veut rester, le champion du Monde 98 met la balle dans le camp de la future direction. "Il faut attendre que les nouveaux actionnaires arrivent et comprendre leur projet. Je me vois entraîneur de l'OGC Nice mais je n'ai pas tous les éléments en main. J'ai discuté avec eux mais je ne suis pas plus avancé sur les objectifs."

"Mon envie n'a pas changé, je veux rester à l'OGC Nice" Copier

Les joueurs qu'on veut recruter ont été communiqué à la nouvelle direction

Pareil concernant le mercato, toujours à l'arrêt, en attendant l'officialisation du rachat, qui n'interviendra pas avant le 15 août. "Depuis quatre mois on a travaillé sur des joueurs qui nous permettront d'avoir une équipe plus compétitive, ces joueurs qu'on veut recruter ont été communiqués à l'ancienne et à la nouvelle direction."

"On a la chance que le mercato se termine le 3 septembre !" Patrick Vieira Copier

Un coach Vieira offensif, qui considère que son équipe est prête pour affronter Amiens ce samedi à l'Allianz Riviera, malgré des matchs amicaux inquiétants (5 défaites en 7 matchs). "J'ai confiance et je peux vous dire qu'on fera un très bon match contre Amiens. J'ai un groupe de joueurs exceptionnels au niveau de l'état d'esprit, ils sont toujours restés positifs malgré les résultats cet été(défaites 6-1 contre Burnley et 8-1 contre Wolfsburg notamment). On fera avec ce qu'on a. C'est à moi de trouver la bonne formule pour que les joueurs se sentent bien devant pour marquer ces buts."