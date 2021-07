OGC Nice : Pierre Lees-Melou signe en Angleterre

Des Aiglons aux Canaris, Pierre Lees-Melou quitte l'OGC Nice pour s'engager avec le club anglais de Norwich, promu en Premier League cette saison. Les deux clubs ont trouvé un accord et le Gym officialise ce mardi le transfert de celui qui portait le brassard de capitaine la saison passée. Arrivé de Dijon en 2017, PLM avait démarré son aventure niçoise par la petite musique de la Ligue des Champions, à l'occasion du barrage face à l'Ajax Amsterdam. Quatre saisons plus tard, le numéro 8 rouge et noir peut quitter la Côte d'Azur la tête haute avec 140 matchs au compteur (18 buts - 16 passes décisives) et surtout cet état d'esprit irréprochable toujours affiché sur le terrain.

À 28 ans, il va donc découvrir un nouveau championnat avec Norwich, champion de D2 anglaise la saison passée. Un départ important pour l'OGC Nice, qui n'a toujours pas recruté dans le sens des arrivées. Le Gym part en stage ce jeudi à Divonne-les-Bains pour continuer sa préparation et affrontera Bastia vendreid. Les Aiglons reprennent le championnat le dimanche 8 août face à Reims à l'Allianz Riviera.