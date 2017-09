Europa League : Pourquoi une affluence aussi faible à l'Allianz Riviera ?

L'OGC Nice reçoit le Vitesse Arnhem ce jeudi soir en Europa League. Le Gym dispute la coupe d'Europe pour une deuxième saison consécutive. Une première depuis plus de 40 ans. Pourtant l'Allianz Riviera n'atteindra pas la moitié de sa jauge, alors que les footballeurs niçois ont besoin de soutien.

C'est le genre de question qui fâche, qui agace, qui divise. Pourquoi l'affluence à l'Allianz Riviera est aussi faible ? Il n'y pas une, mais plusieurs réponses, vraisemblablement. Les facteurs sont nombreux. Surtout pour un match en pleine semaine avant un derby bouillant. Car on est bien dans ce cas de figure, avec la réception du Vitesse Arnhem ce jeudi (19h) en coupe d'Europe et le choc contre l'OM dimanche soir (21h) en Ligue 1.

On ne s'intéressera pas à savoir si, oui ou non, Nice est une ville de football. La question est encore plus délicate que la précédente. Ce qui est certain c'est que l'OGC Nice depuis trois saisons propose l'un des plus beaux football de France, dispose d'un sublime stade (inauguré en septembre 2013) et tente de s'installer durablement sur la scène continentale. Pour tout cela, les aiglons méritent un soutien massif les soirs de match. Et pas que lors des grosses affiches contre Paris, Marseille ou Saint-Étienne.

A LIRE AUSSI : L'OGC Nice heureux et frustré contre Angers

Le spectateur n'est pas aidé

Certes, le spectateur n'est pas aidé. Le match est en pleine semaine : un jeudi alors que la semaine de travail n'est pas terminée et que vendredi il y a école. L'horaire imposé par l'UEFA et les diffuseurs (19h) ne rend pas service aux amateurs de foot qui n'ont pas tous la possibilité de poser une RTT. L'accès délicat au stade (malgré des améliorations récentes), les problèmes récurrents de stationnement (sauf pour les détenteurs d'un parking), l'absence d'une ligne de tramway (en cours de construction), le trafic routier chargé dans le secteur de la pleine du Var à cette heure là... n'arrangent rien.

Mais des navettes de bus existent, les supporters s'organisent en co-voiturage, les tarifs pour le match contre le Vitesse Arnhem (à partir de 10 euros) et la coupe d'Europe (à partir de 25 euros les trois rencontres) sont attractifs. Des prix étudiants sont même appliqués (7 euros) et les moins 12 ans sont invités gratuitement. Malgré tout cela, l'Allianz Riviera ne fait pas le plein. Environ 15 000 spectateurs devraient s'asseoir sur les sièges rouge et noir du stade niçois ce jeudi pour le match Nice - Vitesse Arnhem. La jauge commerciale est de 35.596 places. La saison dernière, le Gym avait disputé tous ses matches à domicile en coupe d'Europe, le jeudi à 21h05.

Les footballeurs niçois célèbrent avec leurs supporters la victoire contre Monaco au début du mois. © Maxppp - .

Les 5 meilleurs affluences

1. 35 596 spectateurs , Nice - St-Etienne, samedi 7 mai 2016 (37e journée L1)

, Nice - St-Etienne, samedi 7 mai 2016 (37e journée L1) 2. 35 030 spectateurs , Nice - Paris, vendredi 28 mars 2014 (31e journée L1)

, Nice - Paris, vendredi 28 mars 2014 (31e journée L1) 3. 34 459 spectateurs , Nice - Valenciennes, samedi 22 septembre 2013 (6e journée L1). Inauguration.

, Nice - Valenciennes, samedi 22 septembre 2013 (6e journée L1). Inauguration. 4. 33 190 spectateurs , Nice - Paris, dimanche 30 avril 2017 (35e journée L1)

, Nice - Paris, dimanche 30 avril 2017 (35e journée L1) 5. 32 446 spectateurs, Nice - Angers, dimanche 14 mai 2017 (37e journée L1)

Les 5 pires affluences

1. 7 749 spectateurs , Nice - Rennes, lundi 4 janvier 2016 (1/32e de finale de la Coupe de France)

, Nice - Rennes, lundi 4 janvier 2016 (1/32e de finale de la Coupe de France) 2. 9 560 spectateurs , Nice - Metz, mercredi 29 octobre 2014 (1/16e de finale de la Coupe de la Ligue)

, Nice - Metz, mercredi 29 octobre 2014 (1/16e de finale de la Coupe de la Ligue) 3. 12 722 spectateurs , Nice - Krasnodar, jeudi 8 décembre 2016 (6e journée Europa League)

, Nice - Krasnodar, jeudi 8 décembre 2016 (6e journée Europa League) 4. 12 828 spectateurs , Nice - Toulouse, mercredi 3 décembre 2016 (24e journée L1)

, Nice - Toulouse, mercredi 3 décembre 2016 (24e journée L1) 5. 13 160 spectateurs, Nice - Troyes, samedi 5 mars 2016 (29e journée L1)

Suivez le match Nice - Vitesse Arnhem, à la radio, sur France Bleu Azur. Coup d'envoi 19h.