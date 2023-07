OGC Nice : première victoire en amical pour les Aiglons

L'OGC Nice a bouclé sa semaine de préparation estivale en Catalogne par une victoire face à Montpellier (1-0), ce samedi matin. La rencontre avait d'ailleurs lieu en Catalogne.

Dans un match au format particulier (trois tiers de temps de trente minutes), les Aiglons ont été sérieux et appliqués. Longtemps à la peine offensivement, les joueurs du nouveau coach italien Francesco Farioli ont fini par trouver la faille en fin de match, grâce à Alexis Beka Beka (82e).

Pour son deuxième match sur le banc, après une défaite contre Lausanne (3-1) , Farioli a procédé à une large revue d'effectif.

Le onze de départ initial était le suivant : Bulka - Lotomba, Dante (c.), Ndayishimiye, Bard - Rosario, Boudaoui, Thuram - Laborde, Moffi, Diop.

Après une demi-heure de jeu, Youcef Atal a remplacé Melvin Bard. Khephren Thuram et Pablo Rosario sont sortis après 45 minutes. Todibo est rentré à la 45e, tout comme Alexis Claude-Maurice. À l'heure de jeu, Schmeichel, Bouanani, Guessand et Beka Beka ont fait leur entrée pour le dernier tiers temps du match, à la place de Bulka, Boudaoui, Laborde et Moffi.

Après cette semaine de préparation en Catalogne, les Aiglons vont revenir à Nice. Avant de s'envoler pour le Portugal le samedi 29 juillet, où ils affronteront Braga, à 20h.