OGC Nice - PSG : (enfin) l'heure de Dolberg ?

Buteur face à Versailles mardi après être sorti du banc, Kasper Dolberg espère retrouver une place de titulaire face au PSG. La plus grosse recrue de l'histoire de l'OGC Nice tarde à convaincre et au Gym on s'impatiente. Son entraîneur et son capitaine en attendent plus.

Kasper Dolberg auteur du second but face à Versailles mardi en Coupe de France

Christophe Galtier a pesé ses mots jeudi en conférence de presse. Interrogé sur son buteur danois et ce qui lui manque pour être un joueur majeur de son équipe, le coach niçois a pris son temps avant de répondre. "Kasper doit m'envoyer des signaux pour me convaincre de le faire jouer. Même s'il a quand même beaucoup jouer depuis le début de saison. Il est très intéressant collectivement mais parfois son attitude corporelle laisse penser qu'il n'est pas dans le match. Je n'ai pas la prétention de penser que je vais changer Kasper. Il faut qu'il se fasse violence."

Il doit retrouver le feu en lui

Quelques minutes plus tard, c'est son capitaine Dante qui a pris le relai et envoyer un message à son buteur. "Il doit forcer sa nature. Mais il n'est pas le seul à devoir en faire plus. On doit tous aller chercher nos limites. " De quoi avoir les oreilles qui sifflent. Même si ses stats ne sont pas ridicules (7 buts cette saison / 24 en 76 matchs depuis son arrivée), Dolberg interroge et agace davantage par cette attitude que certains jugent nonchalante sur un terrain. "Il doit retrouver le feu en lui," résume Dante. Mais est-ce possible ?

Covid, appendicite, cambriolage, diabète...

Au-delà de cette nature calme et posée, Dolberg traverse une aventure rouge et noire contrariée depuis son arrivée à l'été 2019 de l'Ajax Amsterdam. Vol de sa montre, de sa voiture, cambriolage, Covid, appendicite, blessures (liste non exhaustive !) Kasper Dolberg est également traité contre un diabète de Type 1 détecté cet automne. De quoi freiner une carrière.

Mais le Danois a déjà montré qu'il était un joueur spécial. Sa première saison avec ces doublés décisifs face à Lyon et Monaco ont ouvert l'appétit des supporters, qui sont d'une grande patience avec lui. Son but à Brest début janvier est également l'œuvre d'un attaquant de grand talent. Son profil semble d'ailleurs complémentaire de celui de Gouiri ou de Delort. Le Danois espère donc retrouver le Onze de Galtier face au PSG ce samedi après être resté sur le banc à Strasbourg (0-0).

Il trouve le poteau au Parc

Pour battre le leader du championnat il faudra être plus inspiré offensivement que lors des deux rencontres disputées au Parc des Princes cette saison (0-0 en Ligue 1 et en Coupe de France). "On s'était créé trois occasions et demi" a ironisé Galtier cette semaine. Dolberg avait notamment trouvé le poteau en Ligue 1. Il s'agit cette fois de régler la mire et d'ouvrir son compteur face au club parisien pour le grand blond.

Mbappé et Hakimi absents

Côté Parisien pas de Mbappé (suspendu) ni de Hakimi (préservé) ce samedi soir. Ander Herrera est également forfait et Sergio Ramos trop juste pour participer à la fête. Le PSG s'est à chaque fois imposé à l'Allianz Riviera depuis la dernière victoire du Gym face aux joueurs de la capitale au printemps 2017 (3-1).