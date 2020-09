OGC Nice - PSG : les Aiglons déplumés avec Kylian Mbappé dans les pattes

Le suspens a été levé ce samedi par Thomas Tuchel lui-même. Comme annoncé dès vendredi par le site L'Equipe, Kylian Mbappé a bien reçu l'autorisation par la commission Covid de la LFP (Ligue de football professionnelle) et par les docteurs du club parisien, de jouer ce dimanche à l'Allianz Riviera. "Les docteurs et la Ligue ont dit qu'il était possible qu'il joue," a confirmé l'entraîneur allemand. Et tout de suite, l'effectif parisien paraît beaucoup plus étoffé. Même privé de Neymar, Paredes, Kurzawa, Diallo (suspendus) et Bernat (blessé), Tuchel peut aligner un trio Mbappé - Icardi - Di Maria en attaque. Même s'il veut rester prudent et ne prendre aucun risque avec son champion du Monde. "Kylian sort d'une grosse blessure et d'un test positif. On doit aussi le protéger. Qu'on n'attende pas trop de lui. S'il joue c'est pour prendre de la confiance. Mais je n'attends pas un match décisif de sa part."

Mbappé sur le banc ?

Dans un cas de figure similaire, après une période de quatorzaine, Di Maria et Neymar avaient été titularisés par Tuchel face à l'OM et on voit mal le coach allemand se priver de son buteur alors que son équipe patauge sur le plan offensif depuis le début de saison (un but en trois matchs). La courte victoire arrachée mercredi soir dans les arrêts de jeu face à Metz (but de Draxler à 9 contre 11) a évité au PSG d'arriver sur la Côte d'Azur avec le pire début de saison depuis plus de quarante ans. Mais les Parisiens semblent fatigués et bons à prendre pour des Aiglons qui doivent se racheter après la déroute à Montpellier la semaine dernière (3-1).

Six absents du côté de l'OGC Nice

"Je ne sais pas si c'est le bon moment pour les jouer vu l'effectif qu'ils ont," temporise Patrick Vieira. "Mais c'est un moment excitant pour nous, de se frotter au champion. J'attends une réaction de mes joueurs, de voir le vrai visage de mon équipe que je n'ai pas vu à Montpellier. On doit gagner en agressivité et on a envie d'imposer notre jeu et d'avoir le ballon, même si on sait que ce sera difficile parce qu'eux aussi veulent avoir la possession." L'entraîneur niçois est lui aussi privé de nombreux joueurs.

Gouiri dans l'axe, Kamara à gauche ?

Aux blessures de Danilo, Hicham Boudaoui (genou) et Robson Bambu (cuisse) s'ajoutent les forfaits pour Covid de Kasper Dolberg, Stanley Nsoki et Alexis Claude-Maurice. Patrick Vieira a donc convoqué un groupe rajeuni avec les apparitions notamment de Théo Pionnier (18 ans) en défense, Soudeysse Kari (18 ans) au milieu et Salim Ben Seghir (17 ans) en attaque. Pour remplacer le Danois, PV devrait replacer Amine Gouiri dans l'axe. Il a ensuite le choix entre Myziane Maolida et le latéral Hassane Kamara pour animer le côté gauche de l'attaque. Rony Lopes devrait lui connaitre sa première titularisation à l'Allianz Riviera, qui sonnera creux malheureusement, puisque le match se joue à huis clos. Face à Lens, cela n'avait pas empêcher les Aiglons de s'imposer dans la douleur 2-1. Le consultant Radiofrance Jérôme Alonzo, formé à Nice et qui a évolué sept saisons au PSG, prédit le score ce dimanche en faveur du Gym. Les Aiglons devront en tout cas être dans leur assiette pour croquer les Parisiens à l'heure du déjeuner.

OGC Nice - PSG à vivre dès 12h30 sur France Bleu Azur avec l'avant-match animé par Patrice Alberganti et Maxime Bacquié. Coup d'envoi à 13h.