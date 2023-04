OGC Nice - PSG : "PSG ou Galtier ça ne change rien pour nous" Didier Digard

Après avoir éteint la lumière face à la lanterne rouge du championnat dimanche dernier, les projecteurs se braquent sur le leader ce samedi pour les Aiglons. Tenu en échec à Angers (1-1), le Gym reçoit le PSG à l'Allianz Riviera (21h). Un adversaire en mauvaise posture après deux défaites de suite contre Rennes (0-2) et Lyon (0-1). Mais pas forcément le meilleur moment pour les affronter une équipe et un entraîneur fragilisés.

ⓘ Publicité

"Pas de problème avec l'ancien entraîneur"

"PSG ou Galtier ça nous change rien," estime Didier Digard ce jeudi. "On est focalisé sur l'envie de renouer avec le succès. Pour une fois dans un stade comble. Le fait qu'ils soient dans une mauvaise passe ça ne change rien. Ils font peur entre guillemets. C'est une équipe avec des individualités extraordinaires."

Parti sans dire au revoir en fin de saison dernière après des derniers mois compliqués au Gym, Christophe Galtier n'a pas laissé que de bons souvenirs sur la Côte d'Azur. Notamment dans le vestiaire niçois. Mais Didier Digard n'a pas forcément ressenti de sentiment de revanche chez ses joueurs. "Je ne rentre pas dans le vestiaire la semaine. Mais de ce que j'ai vu et entendu sur le terrain, ce n'est pas un sujet. Je pense qu'ils adorent leur entraîneur c'est pour ça," rigole le coach.

Boudaoui de retour

"Il n'y a pas de problème avec l'ancien entraîneur, on n'en a pas parlé dans le vestiaire cette semaine," confirme l'attaquant Terem Moffi ce jeudi, qui n'a pas connu Galtier à Nice. L'avant-centre nigérian, buteur à Angers, veut surtout relever la tête après la contre-performance en Anjou. "Pour moi ce match nul vaut une défaite. On veut finir le plus haut possible alors on est focalisé sur la victoire." La motivation sera d'ailleurs peut-être plus naturelle face au PSG. Pas forcément ose espérer Digard. "On a souvent bien réussi face aux gros adversaires. Mais je ne peux pas dire qu'on a été vraiment moins bien contre les autres. En tout cas je serai vraiment déçu si c'était le cas."

Pour affronter le PSG, le Gym sera encore privé de Lotomba (cheville), Diop (genou) et Atal (ischios). Mais Digard peut compter sur le retour de Boudaoui.