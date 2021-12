OGC Nice - RC Lens : retrouver le sourire à la maison

Pour passer Noël au chaud, encore faut-il retrouver les clefs de la maison. Depuis la victoire face à Lyon fin octobre, le Gym a enchaîné trois défaites à l'Allianz Riviera, sans parvenir à trouver le chemin des filets. Une série noire heureusement compensée par des performances réussies à l'extérieur. Mais pour espérer grimper sur le podium pendant ces fêtes, les Aiglons doivent redevenir maîtres chez eux. Deuxième équipe de Ligue 1 en déplacement, l'OGC Nice n'est que 12e au classement des performances à domicile.

Delort bien présent

Face à des Lensois sixièmes au classement et qui restent sur cinq matchs sans victoire en Ligue 1, le Gym a toutes les armes pour mettre trois points sous le sapin. Delort est bien présent malgré des douleurs au dos. Et le turnover dimanche à Cholet a permis à des joueurs comme Lemina, Todibo et Rosario de souffler et à d'autres comme Thuram, Daniliuc et Schneiderlin de retrouver du rythme.

Kakuta pas du voyage

Côté Lensois, Franck Haise est privé ce mercredi soir de plusieurs joueurs importants. Le défenseur Medina est suspendu alors que le maître à jouer Kakuta est blessé, comme l'attaquant Wesley Saïd. Les Sang et Or ne sont qu'à trois points des Aiglons et peuvent donc revenir à hauteur. Ou être relégué à six points. Alors pour faire pencher la balance du bon côté, le Gym pourra compter sur le soutien de ses supporters. Les tribunes de l'Allianz Riviera devraient être bien remplies. Pour finir 2021 en beauté.

