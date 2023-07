OGC Nice : Recrues à venir, objectif Europe... Le point sur les ambitions du Gym

Sourires, bronzage, Christian Estrosi et place Masséna : les deux premières recrues niçoises de l'été, Morgan Sanson et Jérémie Boga, ont été présentées ce vendredi. Une conférence de presse qui a eu lieu à l'hôtel de ville, en raison de travaux dans la salle de presse de l'OGC Nice. À côté des deux joueurs, le directeur sportif Florent Ghisolfi et le président du club Jean-Pierre Rivère. L'occasion de faire le point sur les ambitions des Rouge et Noir.

D'autres arrivées attendues

Florent Ghisolfi indique vouloir recruter encore "deux ou trois joueurs". Le poste de latéral gauche est une priorité. Trois autres postes sont aussi surveillés, en particulier en défense centrale. Mais la suite du recrutement va se faire avec méthode assure le directeur sportif : "Il ne faut pas se précipiter. Il faut être patient, on ne veut pas faire pour faire. Chaque joueur doit apporter une plus value. On est aussi attentifs à ce qu'il se passe dans cette préparation, il y a des choses intéressantes, des joueurs de retour de prêts, ou qui reviennent de blessure. Sur le poste de défenseur central, on va voir ce qu'il peut se passer : Youssouf Ndayishimiye peut remonter au milieu de terrain. On va s'adapter."

Essentiellement des prêts, "pas des unijambistes"

La direction de l'OGC Nice le reconnaît, il y a eu une "légère réduction du budget mercato". Une grosse partie de l'enveloppe a été dépensée pour faire signer Jérémie Boga (26 ans), plus de 15 millions d'euros selon Nice-Matin.

Les Aiglons devraient donc prioriser des prêts cet été. "Mais ça ne veut pas dire que ceux qui vont arriver en prêt, et Morgan Sanson en est la preuve, sont des unijambistes" tempère Florent Ghisolfi.

Thuram et Todibo sollicités

Côté départs, le mercato a déjà été plutôt agité pour les Niçois. Mais Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram, les deux plus grosses valeurs marchandes des Aiglons sont toujours sur la Côte d'Azur. "Ils sont sollicités" reconnaît Florent Ghisolfi, "et quelque part, tant mieux. ce sont deux internationaux, c'est une fierté pour Nice".

Deux Aiglons que le club ne souhaite pas voir pour autant s'envoler. "On souhaite conserver toutes nos forces vives, mais dans notre manière de travailler, on jamais attaché un joueur. Si toutes les parties peuvent se retrouver dans un transfert, ça peut se faire. Eux et leur entourage sont très biens à Nice, et sont respectueux de l'institution. Si on peut les conserver, on va les conserver."

Nice vise l'Europe

Voilà pour les mouvements du mercato. Mais pour quelles ambitions ? On l'a bien compris depuis longtemps, finie la volonté de concurrencer le PSG, comme le laissait entendre INEOS. "Il y a eu pendant quelques mois un projet extrêmement ambitieux. Ce projet n'est plus d'actualité" répète Jean-Pierre Rivère, le président. "Mais je crois qu'on est parti qui me va bien : des choses saines. On a tout ce qu'il faut pour bien travailler. L'ambition c'est de disputer des coupes d'Europe le plus régulièrement possible. Europe League ou Conference League, ça... On verra en fin de saison. J'espère surtout qu'on aura une équipe compétitive qui donnera du plaisir à nos supporters et à ceux qui suivent le club."

Il n'en reste pas moins que les ambitions d'INEOS semblent s'être allégées. "Ce n'est pas lié à la possibilité pour eux de se porter acquéreur d'un club anglais (Ineos est en discussions pour racheter Manchester United, NDLR)" précise le dirigeant niçois. Rivère veut au contraire insister sur l'importance de l'actionnaire britannique : "J'ai beaucoup entendu de critiques sur Ineos. Mais s'ils n'avaient pas été là, avec le Covid, Mediapro... Ineos reste ambitieux."

Cahuzac a compris qu'il n'était "pas le bienvenu"

C'est un sujet qui a soulevé colère et interrogations chez les supporters. Yannick Cahuzac devait rejoindre le staff de l'OGCN, malgré une inimité de notoriété publique entre l'ancien capitaine bastiais et les fans niçois. "Un contentieux passé a donné beaucoup de crispations aux supporters" rappelle, diplomate, Jean-Pierre Rivère. Après avoir rencontré les ultras, le club a finalement décidé de ne pas faire venir l'ancien membre du staff du RC Lens. "La décision la plus sage a été prise. Il a compris qu'il n'était pas l e bienvenu. On a compris qu'il ne valait pas mieux donner suite" précise le dirigeant, qui ajoute tout de même que l'OGC Nice a "mal vécu" les attaques reçues par Cahuzac sur les réseaux sociaux.

Troisième match de préparation

Sur les terrains, les Aiglons poursuivent leur préparation, avec le nouvel entraîneur italien, Francesco Farioli. Le Gym se déplace ce samedi soir au Portugal pour affronter Braga, à 20H.