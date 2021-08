OGC Nice - Stade de Reims : 20.000 spectateurs attendus à l'Allianz Riviera pour la reprise

Du bruit, des frissons, des émotions, l'Allianz Riviera va revivre ce dimanche à l'occasion de la reprise de la Ligue 1. L'OGC Nice reçoit le Stade de Reims et près de 20.000 spectateurs sont attendus pour cette reprise. Après des mois de matchs à huis clos (le Gym avait seulement pu recevoir deux fois devant une jauge limitée à un millier de spectateurs en début de saison dernière) il y a énormément d'impatience chez les supporters. Plus de 10.000 abonnements ont été vendus et le club ne compte pas s'arrêter là. Il reste d'ailleurs des places à partir de 6 euros pour ceux qui n'ont pas encore leur précieux sésame.

à lire aussi OGC Nice : sur le banc, acte 1 pour Christophe Galtier

Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans

Mais ce retour au stade ne se fait pas sans contrainte. Pass sanitaire obligatoire pour les supporters à partir de 18 ans (dès 12 ans à partir du 30 août). Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, il faut présenter un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Une pièce d'identité vous sera également demandée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Hommage à Marko Elsner et Dominique Aulanier

Si vous êtes en règle alors vous pourrez accéder à l'Allianz Riviera dès midi. Des animations sont prévues jusqu'à 15h. Juste avant le coup d'envoi, un hommage sera rendu à deux anciens Aiglons disparus il y a un peu plus d'un an. La mémoire de Marko Elsner et Dominique Aulanier sera honorée avec les proches des deux anciens joueurs rouge et noirs dans le rond central.

OGC Nice - Stade de Reims : match à vivre en direct sur France Bleu Azur à partir de 15h