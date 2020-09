OGC Nice : retour d'Atal et de Claude-Maurice, Gouiri bien présent à Montpellier

Le dernier entraînement ce vendredi a donc permis de lever les doutes concernant la présence à Montpellier d'Amine Gouiri. Le jeune attaquant déjà double buteur en Ligue 1 sous le maillot du Gym est rentré en milieu de semaine après ses deux rencontres avec l'équipe de France espoir avec des douleurs au dos et à la cuisse. L'ex lyonnais est bien dans le groupe communiqué ce vendredi par le club et devrait être titulaire à la Mosson.

Lui aussi devrait débuter à Montpellier, et c'est un petit événement. Youcef Atal va retrouver les pelouses de Ligue 1 après dix mois d'absence. Blessé au genou face à Metz au mois de décembre, l'international algérien s'était ensuite blessé à la cuisse à quelques jours de la reprise face à Lens (2-1). Il est de retour dans le groupe, comme Alexis Claude Maurice et Myziane Maolida, eux aussi absents à Strasbourg.

Briser la série noire à la Mosson

Le Gym, leader de Ligue 1 après deux journées, espère rester en haut sur une pelouse qui ne lui réussit pas vraiment. Les Aiglons restent sur trois défaites d'affilée à la Mosson et on se souvient que l'an dernier, ils étaient sur le podium, quasiment à la même époque, quand ils avaient trébuché face aux assauts de Mollet et Delort (2-1). La saison passée, Nice n'a remporté que trois rencontres loin de l'Allianz Riviera et une saison réussie passera forcément par des performances plus régulières à l'extérieur.

Delort guéri du Covid à Montpellier

Côté Montpelliérain, l'entraîneur Michel Der Zakarian récupère plusieurs joueurs importants. Andy Delort, Vitorino Hilton, Nicolas Cozza et la recrue anglaise Stephy Mavididi sont de retours et le MHSC sera seulement privé de Florent Mollet, suspendu. Le meneur de jeu a été exclu à Rennes à l'occasion du seul match disputé (et perdu) des Héraultais cette saison (2-1).

Montpellier - OGC Nice match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dès 16h45 avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié. Coup d'envoi à 17h.