OGC Nice : retour de Tameze pour le déplacement à Brest

Privé pour "plusieurs mois" de Youcef Atal, opéré du ménisque en début de semaine, Patrick Vieira a décidé de convoquer tous ses joueurs valides pour le déplacement à Brest ce samedi. Ou presque. Rémi Walter est encore une fois écarté et ne semble plus faire partie des plans de l'entraîneur, à quelques mois de la fin de son contrat, et le défenseur Ibrahim Cissé n'est pas non plus du voyage en Bretagne. Mais le milieu Adrien Tameze revient lui dans le groupe, après quatre matchs loin de l'équipe. "Il ne montre pas assez à l'entraînement pour être dans l'équipe," se justifiait il y a quelques jours coach Vieira, qui a donc dû voir des progrès dans l'investissement de son numéro 5, joueur le plus utilisé la saison passée (37 matchs sur 38).

Tameze vient renforcer un secteur déjà bien garni au milieu de terrain puisqu'on retrouve sept joueurs (Lees-Melou, Danilo, Thuram, Boudaoui, Cyprien et Lusamba) alors que seulement cinq défenseurs sont convoqués pour ce déplacement à Brest. Dont quatre gauchers. La conséquence des blessures de Youcef Atal donc, mais aussi de Christophe Hérelle et Andy Pelmard, qui ne reviendront que début janvier.

Patrick Burner seul droitier valide en défense

On retrouvera donc une charnière centrale 100% gauchère avec le capitaine Dante associé probablement à Malang Sarr et Stanley Nsoki sur en position d'arrière gauche, en attendant l'intégration de la nouvelle recrue à ce poste Riza Durmisi à partir du 1er janvier. De l'autre côté, le club ne compte plus que Patrick Burner comme arrière droit. "Un joueur fiable, qui travaille pour le collectif," a loué Patrick Vieira ce vendredi en conférence de presse. "Je suis très satisfait de lui." Tellement que le Gym n'envisage pas de recruter de renfort à ce poste au mercato hivernal.

Patrick Vieira réclame "plus de concentration"

Sur le terrain, l'enjeu c'est de stopper cette série noire à l'extérieur. Le Gym reste sur six défaites d'affilée loin de l'Allianz Riviera. "C'est vrai que la dernière victoire à l'extérieur remonte à loin," reconnaissait Patrick Vieira ce vendredi. C'était à Rennes le 1er septembre dernier. Une éternité. Le Gym était alors 3e et rêvait de rester tout là-haut avec l'arrivée de ses recrues. On peut dire que les blessures et les suspensions ont compliqué la tâche de l'entraîneur, qui a également demandé plus de "concentration" à Brest pour éviter les pertes de balles fatales à Lyon ou Saint-Etienne, les deux dernières défaites des Aiglons. Brest n'a perdu qu'un match à domicile cette saison, c'était face au PSG de Mauro Icardi, buteur ce soir là (1-2). Les Bretons n'ont perdu que deux fois à domicile sur toute l'année 2019.

Brest - Nice, 18e journée de Ligue 1, à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Azur avec Vivien Seiller et Maxime Bacquié. Coup d'envoi à 20h au stade Francis le Blé.