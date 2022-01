OGC Nice : Robson Bambu de retour au Brésil

Un an et demi après son arrivée sur la Côte d'Azur, Robson Bambu retourne au Brésil. Le défenseur brésilien, jamais utilisé cette saison par Christophe Galtier, est prêté au Corinthians.

Retour au pays pour Robson Bambu. Arrivé de l'Athletico Paranaense à l'été 2020 pour près de 8 millions d'euros, le défenseur brésilien est prêté pour un an, avec option d'achat, au Corinthians, club de l'état de Sao Paulo. Après des débuts prometteurs en rouge et noir avec Patrick Vieira, le jeune défenseur (24 ans) avait perdu pied après la grave blessure de son compatriote Dante la saison dernière. Son dernier match avec le Gym remonte au mois de mars 2021.

Jamais utilisé par Galtier

Cette saison il n'a jamais été utilisé par Christophe Galtier et il soigne depuis de longues semaines une blessure à la cheville. Ce prêt d'un an va lui permettre de se relancer. Il est déjà le troisième Aiglon à quitter le nid cet hiver après Hassane Kamara (Watford) et Lucas Da Cunha (Clermont). Le Gym s'est pour l'instant renforcé avec le prêt de Jordan Amavi. Il reste dix jours avant la fermeture du mercato hivernal.