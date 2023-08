OGC Nice : Romain Perraud rentre à la maison

Il est la troisième recrue de l'été à l'OGC Nice mais sans doute la plus attendue. Après Sanson et Boga le Gym officialise ce lundi le prêt avec option d'achat de Romain Perraud, qui arrive de Southampton, relégué en 2e division anglaise cet été. Sa mission ? Prendre les clefs de ce couloir gauche qui se cherche toujours un successeur après le départ en 2017 de Dalbert.

Un profil plus offensif que Bard

Depuis, Sarr, Coly, Nsoki, Durmisi, Amavi, Kamara, Bryan ont bien tenté de reprendre le flambeau, sans réussite, alors que Melvin Bard fait ce qu'il peut depuis deux ans pour camoufler ses carences offensives avec sa rigueur défensive. Et c'est au moment où l'ancien lyonnais est enfin convaincant, que le club trouve enfin un concurrent qui a le profil pour s'imposer. Formé au Gym comme ailier, Romain Perraud n'a jamais eu sa chance avec Lucien Favre et a dû traverser la France pour décoller à Brest. Devenu une référence à son poste en Ligue 1 (61 matchs / 3 buts), il traverse la Manche à l'été 2021 pour s'engager à Southampton. Mais après deux saisons mitigées (60 matchs / 5 buts), le Toulousain ne se voyait pas repartir en D2 avec le club anglais. Le voilà donc de retour et son profil plus offensif que Bard va permettre à Farioli d'instaurer une belle concurrence sur ce poste de latéral gauche.