OGC Nice : Ross Barkley toujours pas inscrit pour la Ligue Europa Conférence

Ross Barkley ne découvrira pas la Ligue Europa Conférence cette saison. Arrivé après la fin du mercato estival l'été dernier, l'international anglais n'avait pas pu être inscrit pour la phase de groupe disputée par l'OGC Nice. Qualifié pour les 8e de finale, le Gym avait la possibilité d'ajouter trois joueurs à sa liste après les mutations du mercato d'hiver. Terem Moffi et Youssouf Ndayishimiye en font partie. Tout comme le jeune Badredine Bouanani. Ce qui ferme la porte au natif de Liverpool.

Bouanani préféré à Barkley

Auteur de trois buts en ce début d'année 2023, Ross Barkley espérait sans doute pouvoir confirmer sa montée en puissance sur la scène européenne. Mais la blessure de Nicolas Pépé, pas certain d'être rétabli pour le 8e de finale aller le 9 mars, a probablement convaincu la direction sportive du club de privilégier un profil plus proche de l'Ivoirien. Titulaire et passeur décisif face à Lille, Bouanani a prouvé sa capacité à remplacer Pépé sur le côté droit du trio offensif.

Le Gym connaîtra son adversaire en 8e de finale le 24 février.

Pour Terem Moffi, cette C4 sera l'occasion de disputer ses premières minutes en Coupe d'Europe. Alors que Youssouf Ndayishimiye a déjà brillé lors de la phase de groupes avec son ancien club d'Istambul Basaksehir, titulaire quatre fois sur les six journées pour permettre à son club de terminer en tête de son groupe devant la Fiorentina. Le Gym connaîtra son adversaire en 8e de finale à l'occasion du tirage au sort le 24 février.