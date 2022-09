Le mercato d'été est terminé. Un supporter des Aiglons nous donne son ressenti. Invité à 7h de France Bleu Azur ce vendredi, il explique : "on s'attendait à beaucoup mieux"

OGC Nice : "On s'attendait à beaucoup mieux" dit un supporter des Aiglons après le mercato

Le mercato s'est refermé dans la nuit de jeudi à vendredi. Après une ultime journée mouvementée pour le Gym : départ de Gouiri et Dolberg et arrivée de Laborde, et d'un grand défenseur danois (par la taille !). Les Aiglons bouclent sur le fil un mercato finalement hyperactif, pour autant les supporters ne sont pas tous emballés.

"Je donne 7/10 pour ce mercato, et surtout j'attends de voir." - Adil Echaoui, président de la Selecioun

Adil Echaoui est supporter de l'OGC Nice et président de la Selecioun. Il évoque sur France Bleu Azur un mercato un peu décevant. "On s'attendait à beaucoup mieux", explique le supporter et notamment en défense,"des illustres inconnus". Pour viser le top trois, il aurait fallu des stars explique le jeune homme.