OGC Nice - AS Saint-Etienne : vider les Verts après la Coupe

Pour atténuer le traumatisme de la finale de Coupe de France perdue et surtout garder son destin en main dans la course à l'Europe, l'OGC Nice doit absolument l'emporter face à l'AS Saint-Etienne ce mercredi soir à l'Allianz Riviera (19h).

L'heure n'est plus aux lamentations. Les Aiglons doivent évacuer la déception de cette défaite en finale de Coupe de France samedi face aux Canaris (0-1). Et si Jean-Clair Todibo s'est "mangé le cerveau" après ce revers douloureux, les Aiglons doivent le faire fonctionner ce mercredi soir face à l'AS Saint-Etienne à l'Allianz Riviera (19h) pour garder leur destin en main dans la Course à l'Europe.

On n'est pas à l'heure du bilan

Passé à côté d'une qualification directe pour la phase de groupes de l'Europa Ligue avec la Coupe de France, le Gym serait assuré de terminer dans le Top 5 avec trois victoires pour finir la saison. Mais à quelle place ? La 5e offre un strapontin pour les barrages de l'Europa Conférence League. Une victoire ce mercredi soir replacerait les Aiglons à deux points du podium. "On n'est pas à l'heure du bilan," a confirmé Galtier en conférence de presse, même si la question portait davantage sur sa situation personnelle que celle de son équipe.

Thuram suspendu

Pour vider les Verts (18e) et les enfoncer encore un peu plus dans la lutte pour le maintien, le coach du Gym est privé de son meilleur joueur des dernières semaines. Khephren Thuram est suspendu et on devrait retrouver Mario Lemina au milieu. En attaque ? "On change" a répondu Galtier à la veille de ce match crucial, et des joueurs comme Brahimi et Guessand devraient avoir l'occasion de se montrer. Du côté des Verts, pas de Khazri ni de Gourna-Douath (suspendus), alors que l'ancien Aiglon Kolodziejczak et le milieu Neyou sont écartés par Pascal Dupraz. Saint-Etienne n'a pas gagné depuis quatre journées.