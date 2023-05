OGC Nice : Saison terminée pour Khephren Thuram ?

Reverra-t-on Khephren Thuram sous le maillot de l'OGC Nice ? Le milieu de terrain du Gym (22 ans) en a sans doute terminé avec sa saison samedi dernier à la Meinau. Touché aux ischios en première période, il boîtait bas au moment de quitter la pelouse. "Il a ressenti une décharge, c'est musculaire," expliquait après la rencontre Didier Digard. Une première blessure cette saison pour le nouvel international français, qui jouait samedi son 48e match en rouge et noir et même un 49e si on rajoute sa sélection en Bleu en mars.

ⓘ Publicité

Thuram avait jusqu'à présent disputé toutes les rencontres, en Ligue 1, en Europe et même en Coupe de France au Puy-en-Velay. D'où ce sentiment de culpabilité pour son entraîneur. "Je m'en veux, j'ai ma part de responsabilité, c'était son 48e match". Ce type de blessure musculaire nécessite plusieurs semaines de repos et le championnat se referme dans moins de trois semaines face à Lyon le samedi 4 juin. Alors que le Gym n'a plus rien à jouer, aucun risque ne sera pris concernant la santé des joueurs, à l'image de la gestion des cas Youssouf Ndayishimiye et Aaron Ramsey, préservés à Strasbourg.

Premier Aiglon à s'exprimer sur l'affaire Galtier

Devenu indispensable cette saison, Thuram a changé de dimension et de statut avec cette sélection en Bleu. Le flou qui entoure le projet Inéos et l'absence de Coupe d'Europe la saison prochaine sont de sacrées épines dans le pied de Florent Ghisolfi si le directeur sportif du Gym souhaite absolument conserver son milieu de terrain. La gestion de l'affaire Galtier semble également peser dans l'esprit du jeune homme. Premier Aiglon à s'exprimer publiquement, Thuram s'est dit "perturbé" dimanche sur Canal + dans l'émission Canal Football Club.

"Je pense qu’il y a des gens au club qui sont bien placés pour savoir ce qu’il s’est exactement passé. Cela me touche énormément que les gens concernés ne parlent pas pour que la vérité sorte." Le corps et la tête sont touchés en cette fin de saison, Thuram doit prendre le temps de digérer cette saison usante avant de penser à son avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2025 à Nice, valorisé à 32 millions d'euros par le site transfermarkt, Thuram va être un des enjeux du mercato niçois.