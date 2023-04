OGC Nice : six absents à Troyes, le jeune Kari convoqué

Six Aiglons manquent à l'appel pour ce déplacement dans l'Aube dimanche. Nicolas Pépé souffre toujours d'un tendon au genou et ne devrait pas revenir sur les terrains d'ici la fin de saison. Youssouf Ndayishimiye va lui aussi soigner un genou qui grince depuis la dernière trêve internationale. Joe Bryan souffre d'une entorse à la cheville et sera absent plusieurs semaines. En revanche le retour est proche pour Diop (genou), Beka-Beka (psoas) et Viti (adducteurs). Les trois Aiglons devraient reprendre les séances collectives la semaine prochaine et pourraient retrouver le groupe face à Rennes le 6 mai (17h).

Kari nouvel Aiglon à essayer pour Digard ?

Dans ce groupe de 22 joueurs convoqués pour le déplacement à Troyes, on retrouve notamment le jeune Soudeysse Kari (21 ans). Ce milieu de terrain au format de poche (1m70) évolue avec la réserve cette saison et avait disputé plusieurs matchs en début de saison avec Didier Digard, portant même le brassard de capitaine. Youcef Atal devrait lui retrouver du temps de jeu, plus d'un mois après ses dernières minutes disputées en Moldavie.