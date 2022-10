OGC Nice - Slovàcko : "un match presqu'à huis clos"

Sans être ébouriffant, les Aiglons peuvent déjà atteindre un grand huit. En cas de victoire jeudi face à Slovàcko, le Gym compterait huit points après quatre journées et pourrait déjà entrevoir la qualification pour les phases finales. "Oui c'est un match très important. Ce serait très bien de le gagner," résume Lucien Favre ce mercredi en conférence de presse, soulagé par les récentes prestations de ses hommes. "Il nous reste trois matchs et ils sont tous importants. Les victoires font toujours du bien. Celle à Slovacko la semaine dernière, celle face à Troyes. Même la défaite à Paris nous a permis de reprendre confiance. Il faut continuer à être souder et à travailler en équipe."

ⓘ Publicité

À lire aussi OGC Nice : nouvelles rassurantes pour Youcef Atal et Aaron Ramsey

"Chaque système a ses avantages"

Emballant face à l'Estac dimanche, le Gym a réussi à s'exprimer dans ce système en 3-4-3 qui semble coller aux qualités et aux défauts de cet effectif. Même si le coach suisse peut aussi repasser à un 4-4-2 comme jeudi dernier en République Tchèque. "Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Il faut s'adapter aux joueurs à disposition. On dit que le meilleur système pour défendre c'est le 4-4-2. Le 3-4-3 permet de libérer les latéraux. Mais si je rentre dans le détail on va en discuter pendant des heures."

Atal et Ramsey trop justes, Viti apte au service

Si le système choisi dépend des hommes, alors l'absence probable de Youcef Atal pourrait influencer le technicien suisse. Sorti sur blessure dimanche, l'Algérien souffre des ischios. "Youcef Atal c'est pas grave mais c'est trop juste pour demain, comme Aaron Ramsey. Pour Mattia Viti c'est bon." Touché à l'épaule face à l'Estac, l'Italien sera dans le groupe mais pourrait démarrer sur le banc si le Gym repasse à quatre derrière. En revanche il sera titulaire à Auxerre dimanche alors que Dante est suspendu.

"Pour les gardiens je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est une décision difficile." A la question récurrente concernant la rotation entre Schmeichel et Bulka, Favre a sorti sa réponse toute faite. Mais c'est bien le Polonais qui devrait être aligné jeudi, au nom de la "collaboration" entre ses deux gardiens, comme l'avait qualifié Favre il y a quelques semaines.

200 enfants invités

Pour aller chercher ce troisième succès de suite, le Gym sera malheureusement privé de son public. Le match est à huis clos après les incidents face à Cologne. "Notre public est très important, on en a besoin pour bien jouer. On a vu pendant le Covid que c'était difficile. On met du temps à s'y habituer. C'est comme ça, on sera presqu'à huis clos, y'aura quelques enfants en bas âge." En effet, l'UEFA permet à 200 enfants de moins de 14 ans d'assister aux matchs à huis clos. Quelques licenciés des clubs alentours seront donc les uniques chanceux à pouvoir encourager les Aiglons jeudi.

OGC Nice - Slovàcko : avant-match dès 20h30 sur France Bleu Azur. Coup d'envoi 21h.