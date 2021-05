OGC Nice - Stade Brestois : Gouiri de retour

Les Aiglons sont en mode yoyo en cette fin de saison. Enthousiasmant face à l'OM (3-0) puis horripilant à Dijon (0-2), à nouveau emballant contre Montpellier (3-1) puis impuissant le week-end dernier à Lille (0-2), le Gym est surtout très inconstant. Tout le contraire de son buteur Amine Gouiri. Meilleur buteur (12) et meilleur passeur (6) des Aiglons en Ligue 1, l'Isérois est de retour dans le groupe.

Le Gym en souffrance sans son buteur

Remis d'une blessure au mollet, Gouiri va tenter de dynamiser un secteur offensif en grande souffrance quand il n'est pas là. Sorti à la mi-temps face à Reims (0-0), le jeune attaquant (21 ans) a vu son équipe rester muette six mi-temps sur les sept qu'elle a disputée sans lui. Au-delà de l'attaque, c'est toute la machine rouge et noire qui avance au ralentit qu'elle est privée de son moteur principal.

Le Gym n'a remporté qu'un seul des six matchs qu'il a joué en l'absence de son numéro 11. Et les derniers pions de Kasper Dolberg remontent au déplacement à Nantes, dernier match joué en intégralité par Gouiri. "Ces statistiques prouvent la belle saison qu'il est en train de réaliser," confirme son coach Adrian Ursea. "Il est très professionnel, et on espère pouvoir compter sur lui sur ces trois derniers matchs".

Thuram présent, Schneiderlin et Nsoki absents, première pour le jeune Mendy

Autre retour attendu ce dimanche, celui de Khephren Thuram. Lui aussi touché au mollet ces dernières semaines, le milieu de terrain pourrait même démarrer la rencontre puisque c'est Morgan Schneiderlin qui souffre à son tour du... mollet. Celui qui portait le brassard de capitaine ces derniers matchs est forfait et pourrait manquer aussi la réception de Strasbourg dans une semaine, alors qu'Adrian Ursea a estimé à "une dizaine de jours" son absence.

Stanley Nsoki est également forfait. Le défenseur souffre de douleurs aux adducteurs. Des absences qui ouvrent la porte au tout jeune Antoine Mendy (16 ans). Première apparition dans le groupe pour le défenseur né en 2004 et dont Manu Pirès loue la "grande humilité", "l'implication" et "l'attachement au club" sur le site officiel de l'OGC Nice.

Des Bretons sous pression

En face, le Stade brestois (14e) vient chercher son maintien. Pas encore sauvés, les Bretons ont même vu Nantes, 18e et barragiste, revenir à trois points samedi après sa victoire 3-0 contre Bordeaux. C'est donc une équipe mobilisée et même revancharde qui va se présenter sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Le coach Olicier Dall'Oglio attend en tout cas une réaction de ses hommes après la défaite 4-1 à domicile face aux Canaris justement dimanche dernier. "Face à l'OGC Nice, dans le comportement, il faudra respecter le maillot. On n'a certainement pas la meilleure équipe de France mais on doit sortir du match avec fierté. Ce n'était pas le cas contre Nantes. Je veux retrouver ce collectif-là." Le coach brestois est toujours privé de l'ancien Aiglon Christophe Hérelle, mais aussi de Paul Lasne et de Romain Philippoteaux.

OGC Nice - Brest - 36e journée de Ligue 1 : avant-match dès 14h45 sur France Bleu Azur. Coup d'envoi à 15h avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires.