OGC Nice - Stade de Reims : Bulka et Bard déjà dans le groupe

20 Aiglons sont convoqués pour la reprise de la Ligue 1 dimanche face à Reims. Le premier groupe de l'ère Galtier au Gym où on trouve notamment les nouvelles recrues Melvin Bard et Marcin Bulka. Mario Lemina, Pablo Rosario et Justin Kluivert sont également présents.