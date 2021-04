OGC Nice - Stade de Reims : duel d'invincibles

Le Gym reste sur cinq matchs sans défaite en Ligue 1 et peut enchaîner pour la première fois de la saison une troisième victoire de suite. En face, le Stade de Reims est invaincu depuis sept rencontres et peut recoller aux Aiglons. A qui le nouvel épisode de cette série à succès ?

Cela ne saute pas aux yeux quand on regarde le classement de la Ligue 1, mais l'OGC Nice (9e) et le Stade de Reims (12e) sont deux équipes en forme. Les Aiglons sont même ceux qui avancent le plus vite sur les cinq dernières journées, avec quatre succès et un nul. En face, le rythme est moins soutenu, mais les Rémois ne repartent jamais les mains vides depuis sept rencontres (2 victoires et 5 nuls). Deux séries positives qui peuvent se poursuivre en cas de match nul ce dimanche à l'Allianz Riviera (15h), mais ce résultat n'arrangerait aucune des deux équipes.

Confiance retrouvée à l'OGC Nice

Sans parler d'Europe, le vestiaire du Gym espère finir "le plus haut possible" cette saison qui a longtemps ressemblé à un chemin de croix. Ce n'est pas encore une résurrection mais les Aiglons semblent avoir trouver la bonne formule pour enfin réaliser leur potentiel. Et pour Adrian Ursea, le secret de cette réussite se résume en un mot : "la confiance". "On ne s'en rend peut-être pas compte mais elle est fondamentalement importante. Avant la pression était anxiogène. Aujourd'hui elle est positive et on joue plus libéré. On a beaucoup travaillé là-dessus depuis qu'on a repris l'équipe avec mon staff."

Quatre mois après sa 1ere sur le banc à Reims Ursea n'est plus dans le brouillard

C'était justement un soir de décembre, dans le brouillard du stade Auguste-Delaune, que le coach roumain avait étrenné son costume de numéro 1. Flavius Daniliuc était titulaire pour la première fois en Ligue 1 dans une défense à trois, qui allait faire long feu. Depuis, le Gym a trouvé son équilibre et cette fameuse confiance dans un système en 4-3-3 qui permet de se projeter plus vite vers l'avant. Et de mettre enfin Kasper Dolberg dans de bonnes dispositions.

Schneiderlin de retour... dans le Onze ?

Le buteur danois a retrouvé le chemin des filets à Nantes le week-end dernier et peut être l'homme fort de cette fin de saison, alors qu'il a l'Euro à disputer en juin avec le Danemark. Avec Gouiri et probablement le retour de Rony Lopes dans le onze de départ ce dimanche, le Gym a une ligne d'attaque qui semble complémentaire et redoutable pour continuer à croire à une fin de saison en boulet de canon. Au milieu, quatre hommes se disputent les trois places et le retour de suspension de Morgan Schneiderlin peut donner quelques maux de tête à Adrian Ursea, qui fait toujours ses choix "en fonction des intérêts de l'équipe".

Benitez gardien le plus décisif en Ligue 1

Enfin, en défense, Jordan Lotomba pourrait lui aussi démarrer à la place de Daniliuc, en difficulté à la Beaujoire la semaine dernière. Heureusement pour les Aiglons, l'ange-gardien argentin Walter Benitez veille toujours sur ses partenaires et a préserver ce succès précieux grâce à cinq arrêts, qui renforcent également sa première place au classement des gardiens qui réalise le plus d'arrêts en Ligue 1 cette saison (114, devant le Nîmois Baptiste Reynet avec 100 arrêts).

Deux absents importants à Reims

Les Rémois peuvent quant à eux revenir sur les talons des Aiglons en cas de victoire. Ils restent sur deux succès à l'extérieur (1-0 à Dijon et 2-1 à Nantes) et peuvent basculer dans la première moitié du classement pour la première fois depuis... la première journée ! Mais David Guion est privé de deux joueurs importants au milieu. Moreto Cassama est suspendu alors que Valon Berisha est touché au genou et ne devrait pas rejouer d'ici la fin de saison.

OGC Nice - Stade de Reims (32e journée de Ligue 1) : avant-match à partir de 14h45 sur France Bleu Azur. Coup d'envoi à 15h avec Frédéric Arnault et Maxime Bacquié aux commentaires.