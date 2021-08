OGC Nice - Stade de Reims : on rallume les micros sur France Bleu Azur !

Un temps magnifique, une pelouse parfaite et des supporters plein d'espoirs dans les tribunes de l'Allianz Riviera : tout est réuni pour vivre une belle reprise ce dimanche ! L'OGC Nice accueille le Stade de Reims à l'occasion de cette première journée de Ligue 1. La première de l'ère Galtier sur le banc du Gym. La première aussi pour la plupart des recrues de l'été. Rosario, Kluivert, Bard ou Lemina sont là, comme Bulka la nouvelle doublure de Benitez. Lumière, action !

10e saison pour notre consultant Patrice Alberganti !

Une première à vivre évidemment en direct et en intégralité sur France Bleu Azur. Avant-match dès 14h45, coup d'envoi à 15h avec notre consultant Patrice Alberganti, qui entame sa dixième saison aux commentaires de France Bleu Azur ! "Je me languis de retrouver les micros et les supporters au stade ," nous a-t-il glissé cette semaine, impatient, comme nous tous, de partager de belles émotions avec les Aiglons !