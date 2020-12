OGC Nice - Stade rennais : le Gym veut reprendre les rênes en Ligue 1

Soigner le résultat et la manière. Voilà la double mission des Aiglons ce dimanche après-midi face au Stade rennais (13h). Sans ordre de priorité. Adrian Ursea sait bien qu'il n'a plus de temps à perdre au classement alors que le Gym (11e) est en retard sur son tableau de marche. Mais le nouvel entraîneur ne cesse de mettre l'accent sur le jeu, la confiance, le plaisir depuis son arrivée sur le banc. Le coach roumain assure voir "déjà du mieux dans l'état d'esprit" et espère maintenant que cela se traduira sur le terrain par une performance aboutie face à des Bretons eux aussi malades.

Enfoncer et doubler le Stade rennais

Les courbes des deux équipes se ressemblent. Partis sur de bonnes bases en Ligue 1, les deux équipes piquent du nez depuis le début de l'automne. Rennes (9e) n'a remporté qu'un seul de ses 14 derniers matchs. Quand les Aiglons restent sur sept rencontres sans succès. Un petit point sépare avant ce match les deux formations et les Aiglons peuvent donc doubler les Bretons s'ils avaient la bonne idée de s'imposer.

Faire "carton plein" d'ici la trêve hivernale

Pour cela, le Gym peut compter sur le retour de son buteur Kasper Dolberg. Les blessures, le Covid et ses soucis extra-sportifs semblent enfin derrière lui et le Danois devrait retrouver sa place de titulaire aux côtés d'Amine Gouiri, laissé au repos comme de nombreux cadres jeudi lors de la défaite face à l'Hapoël Beer-Sheva (1-0). La mauvaise nouvelle, c'est la fracture au poignet de Pierre Lees-Melou. Déjà touché à la cheville, le nouveau capitaine du Gym enchaîne les pépins et celui-ci devrait le tenir éloigné des terrains jusqu'en 2021. Youcef Atal, Dante et Myziane Maolida sont eux aussi forfaits. D'ici la trêve, les Aiglons ont quatre matchs à disputer, dont trois à domicile, et ils espèrent faire "carton plein" comme l'a révélé samedi le latéral Hassane Kamara.