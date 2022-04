OGC Nice - Stade rennais : podium en jeu

Le Gym doit lancer le sprint final ce samedi face à un adversaire qui court beaucoup plus vite que lui ces dernières semaines. Rennes en plein élan avec ses 5 victoires d'affilée et ses 20 buts marqués. Des points et des exclamations devant ces Bretons. Tout le contraire des Aiglons qui doivent effacer les interrogations et les frustrations de cette fin d'hiver. Jeu mal léché et mal arbitré, le Gym est tombé du podium, menacé par l'arrière au moment où il continue de regarder devant.

Rennes la meilleure équipe de France

Match crucial pour éviter d'être repoussé à cinq points de ce podium en cas de défaite. Un écart qui ressemblerait à un gouffre a huit journées de la fin, surtout avec une différence de but aussi défavorable par rapport aux Rennais (+16 pour les Aiglons / +35 pour les Bretons), qui impressionnent Galtier. "Aujourd'hui c'est la meilleure équipe de France," a estimé le coach du Gym jeudi face à la presse.

Il reste 10 finales à gagner

Il y a quelques semaines, après la victoire face au PSG, Galtier avait justement fixé ce rendez-vous entre rouges et noirs ambitieux pour savoir qui des deux serait le mieux armé pour s'installer derrière le PSG. Miraculé à Montpellier (0-0), battu à Marseille (2-1), le Gym a montré ses limites et doit redémarrer dans cette dernière ligne droite. "Il reste dix finales à jouer en comptant la finale de la Coupe de France, et on veut gagner tous les matchs," affirme un Jordan Amavi déterminé, qui devrait retrouver le onze de départ après sa blessure au genou. "Je me sens très bien physiquement, on a beaucoup bossé pendant la trêve." Une concurrence retrouvée en défense, surtout que le capitaine Dante revient de suspension. Mais au milieu le Gym est amoindri.

Nice et Rennes diminués

Morgan Schneiderlin (mollet) va manquer environ un mois de compétition alors que la saison d'Alexis Claude-Maurice est déjà terminée après son opération jeudi pour résorber des douleurs persistantes au péroné. Côté Rennais c'est le secteur offensif qui grince. Les deux ailiers Sulemana et Doku restent forfaits, comme le défenseur Loïc Badé et le gardien Alfred Gomis. C'est le jeune Dogan Alemdar qui sera dans le but breton.